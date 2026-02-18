גורמים מקומיים בשווייץ ובאוסטריה מזהירים בחומרה: התנהגות בלתי הולמת של מיעוט נופשים, לכלוך והשלכת פסולת במרחב הציבורי עלולים להוביל לסגירת אתרי נופש בפני ציבור החרדים • "זהו חילול השם חמור, והאחריות מוטלת על כל אחד ואחד"
צפת של מרוקו: בעוד המונים נהרו שבוע שעבר למרוקו לרגל חתונת הענק לבת אחד מנגידי ארה"ב, היו מי שניצלו את המסע כדי לפקוד את קברי המקובלים הנסתרים בעיירה אקא • הצצה מרטיטה למקום מנוחתם של צדיקים שחיו בפרישות ובדבקות, וכיום ציוניהם זועקים מתוך שיממון העזובה | צפו בתיעוד (חרדים)
הרי־האלפים של אסיה קיבלו רשמית חברים חדשים – לפחות על הנייר | נפאל הכריזה על שישה פסגות חדשות שמעל 8,000 מטר, מה שהעלה את סך ההרים הענקיים שלה ל‑14 | אבל רגע, איך ההרים החדשים צצו בין לילה? (חדשות בעולם)
לאחר הפיגוע המחריד שהתרחש באוסטרליה, המטה לביטחון לאומי מחדד את המלצות הזהירות לישראלים השוהים בחו"ל | במטה הזהירו כי ניסיון העבר מלמד שיש חשש מתופעות של 'חקיינות' מצד תומכי טרור, אשר עשויים לפעול בהשראת האירוע (צבא ובטחון)
מערת "קן הנשרים" בפלורידה נחשבת לאחד מאתרי הצלילה המסוכנים ביותר בעולם | מבוך תת-ימי עצום, מיילים של מעברים צפופים וצוקים תת-ימיים שמסתירים סכנות בכל פניה | היופי האכזרי והעומק הקיצוני מושכים צוללנים מנוסים מכל העולם, בידיעה שהמערה גבתה חיים רבים לאורך השנים | "מים עמוקים" (חדשות בעולם)
בזמן שוונצואלה וארה״ב נמצאות במתח גיאו-פוליטי שלא נראה כמותו, מסתתר בלב הג׳ונגל הפראי פלא טבעי עוצר נשימה | המפל הגבוה בעולם, שגובהו כמעט 980 מטרים, ושמו קרוי על שם טייס אמריקאי | אז מה הסיפור? (תיירות בעולם)
חברת השיט Cunard ממשיכה לשמר מסורת נדירה בעולם ההפלגות המודרני, ומציגה על סיפון Queen Elizabeth חוויה שמעדיפה עידון, תרבות ויוקרה שקטה על פני אטרקציות נוצצות | זו אינה אונייה שמנסה להרשים בגימיקים, אלא ספינה שמספרת סיפור של עולם ישן, של חללים מפוארים ושל מסע ימי שנבנה סביב סטייל בריטי מדויק (בעולם)
המטה לביטחון לאומי מפרסם את ההנחיות לישראלים הטסים לחו"ל בתקופה הקרובה, בדגש על חג הסוכות הבא עלינו לטובה | אלו המדינות שאסור להיכנס אליהן, ואלו ההנחיות למי שבוחר לבלות את הימים הבאים בחוץ לארץ (חדשות)