תקיפה משמעותית

היעד האסטרטגי שנמחק - והרמז של צה"ל: תוכנית החלל של איראן מושמדת

צה"ל חושף כי חיל האוויר בהכוונה מודיעינית מדויקת של אמ"ן, השמיד מרכז בתחום החלל של משטר הטרור האיראני | על פי ההודעה, המרכז שימש "לפיתוח יכולות תקיפה לפגיעה בלוויינים, המהוות איום על לווייני מדינת ישראל ועל נכסי חלל של מדינות נוספות בעולם", במה שמרמז על האיום האיראני הגובר במרחב החלל (צבא)

השמדת המתקן האסטרטגי (צילום: דובר צה"ל)

דובר צה"ל חושף היום (שני) כי חיל האוויר בהכוונה מודיעינית מדויקת של אמ"ן, השמיד מרכז בתחום החלל של משטר הטרור האיראני, ששימש לפיתוח יכולות תקיפה לפגיעה בלוויינים, המהוות איום על לווייני מדינת ישראל ועל נכסי חלל של מדינות נוספות בעולם.

על פי ההודעה, המרכז שהותקף שימש לפיתוח תוכניות חלל צבאיות, במסגרתן פותח בין היתר הלוויין "ש'מראן 1", שנבנה על ידי תעשיות האלקטרוניקה של משרד ההגנה האיראני ושוגר לחלל בספטמבר 2024 על ידי משמרות המהפכה.

השמדת המרכז מתווספת לתקיפה שבוצעה בשבוע שעבר (ו'), לעבר מרכז נוסף לחקר תחום החלל של ארגון החלל האיראני בטהרן.

השמדת המתקן האסטרטגי (צילום: דובר צה"ל)

מדובר צה"ל נמסר כי "משטר הטרור האיראני השקיע במשך שנים משאבים רבים בפיתוח יכולות לוחמה בחלל, כחלק ממאמציו להרחיב את יכולותיו הצבאיות ולערער את היציבות האזורית והבינלאומית. צה"ל ימשיך לפעול להגנה על יכולותיו בכלל המימדים: ביבשה, באוויר, בים ובחלל".

באמ"ן אומרים: ״אנו מובילים מאמצים רבים לשימור חופש הפעולה של צה״ל במימד החלל ולפגוע ביכולת של להפעיל ולבנות כוח במימד זה. מאמצים רב זרועיים אלו, יחד עם משרד הביטחון והתעשיות, מאפשרים לאמ״ן להמשיך להפעיל את לוויני התצפית ולספק מודיעין קריטי למלחמה, להתרעה ולהפללה בכל זירות הלחימה״.

