דובר צה"ל הודיע הערב (רביעי) כי תקף בצפון איראן, אך לא ציין במפורש שהתקיפה שם כוונה לספינות של הצי האיראני - כפי שכבר דווח מוקדם יותר. "חיל האוויר, בהכוונת חיל הים ואמ"ן, תקף לפני זמן קצר, בפעם הראשונה במבצע 'שאגת הארי', מטרות בצפון איראן. פרטים נוספים בהמשך", נמסר בהודעה.

מוקדם יותר נודע כי חמש ספינות של הצי האיראני נפגעו בתקיפה ישראלית חריגה על הצי האיראני בנמל בנדר אנזלי שבים הכספי. מדובר בתקיפה חריגה, שבוצעה במרחק של 1,300 ק"מ משטח ישראל.

זו הפעם הראשונה שצה"ל תוקף מטרות של הצי האיראני, ומצטרף לארה"ב. גורם ביטחוני: "תקפנו כלי שיט של הצי האיראני, זה אירוע דרמטי". מושל אנזלי בצפון איראן אישר כי מנהל המכס, רשות הנמלים וארגון הספנות בנמל בנדר אנזלי הותקפו ונגרם נזק, אין נפגעים.

בבנדר אנזלי נמצאת מפקדת הצי האיראני בים הכספי. זאת הפעם הראשונה שצה"ל תוקף את הצי האיראני ביעד מאוד רחוק, לחופי הים הכספי - על רקע השיגורים שממשיכים לישראל.

התקיפה מגיעה לאחר דבריו של דר הביטחון כ"ץ הבוקר שרמז להתפתחויות נוספות הצפויות בקרוב ואמר: "גם במהלך היום הזה צפויות הפתעות משמעותיות בכלל הזירות שיעלו מדרגה את המלחמה שאנחנו מנהלים מול איראן והחיזבאללה בלבנון".