בבלי
פנינת הדף

זכר לאבילות בליל הסדר? הקשר המפתיע בין צורת המצה ליום תשעה באב

שלושת הטעמים של המהר"י אסאד לצורת המצה | הגלגל החוזר של העניות בעולם, הקשר המפתיע בין פסח לתשעה באב וההבדל בין לחם האמונה ללחם המצרים בעל הקצוות | האם יש עניין רוחני במצה עגולה או שזה רק נוחות של האופים | פנינת הדף היומי בהגשת הרב אסף רצון • צפו

פנינת הדף היומי (צילום: בבלי)

מסכת מנחות, דף סג'

בספר 'אוצר יד החיים' כתב שהסיבה שנהגו לעשות מצות עגולות היא שנאמר בתורה חלות מצות וחלה זה לשון עיגול, כמו לשון מחול, ומצאנו בעוד ספרים שהביאו טעם למנהג: בשו"ת אבני חפץ כתב שהטעם הוא שצורת עיגול זו צורה חשובה לפני המקום, והראיה שכל צבא השמים נבראו עגולים, כך כתב גם בספר תולדות האדם, שלא נמצא בכל הבריאה דבר שנברא בצורת מרובע.

בשו"ת מהרי אסאד הוסיף עוד שלושה טעמים למנהג: אחד, שהמצה נקראת לחם עוני, והעניות היא גלגל חוזר בעולם,עניים הופכים לעשירים ועשירים הופכים לעניים. הטעם השני הוא שתמיד יום טוב ראשון של פסח מכוון כנגד אותו היום בשבוע בו יחול תשעה באב, וזכר לזה אנו אוכלים מאכלים עגולים כגון מצה וביצה, זכר לאבילות. והטעם השלישי הוא, שהלחם של המצרים היה עשוי מהרבה קצוות, כפי ריבוי האלהות שהם היו מאמינים בהם, ולכן רמזה התורה שיעשו את המצות עגולות, לרמוז שאנו מאמינים באל אחד שאין גבול ואין קץ לתכליתו.

מצד שני בספר התעוררות תשובה כתב שאין סיבה מיוחדת למנהג, אלא שכך דרך האופים שיותר קל להם לאפות את הלחם בצורה עגולה ואדרבה, מצאנו בתורה דווקא חביבות לצורת הריבוע, כמו שמצאנו במזבח החיצון, במזבח הפנימי, בחושן, בתפילין, בלחם הפנים ובעוד מקומות, ולכן חייבים לומר שבודאי אין קפידא בדבר.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

לעוד כתבות
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר