האם מותר לקצור את התבואה לפני הקרבת העומר בזמן הזה | מה פסק ה'שאגת אריה' וכיצד הוא דייק זאת מלשון התורה | ומדוע הרמב"ם מחמיר ואוסר את הקצירה גם כשאין מזבח וקורבן בפועל | פנינת הדף היומי בהגשת הרב אסף רצון • צפו
האם מחשבות של קנאה מחייבות קרבן | למה דווקא מי שמביא עופות זקוק לכפרה על הרהורי הלב לעומת העשיר | וההסבר המרתק של ה'פרדס יוסף' על היכולת של העני המרוד להגיע להשלמה מוחלטת עם המציאות|חידוש קצר לפרשת השבוע שתרצו לומר בשולחן השבת
האם יבול שגדל בקרקע של גוי בארץ ישראל חייב בתרומות ומעשרות | מדוע הטיל בית הדין בצפת חרם על המחמירים | וכיצד רש"י והרמב"ם מסבירים בצורה שונה לחלוטין את גזירת "בעלי כיסים" שנועדה למנוע הערמה | פנינת הדף היומי בהגשת הרב אסף רצון • צפו
האם אדם שספר רק ימים או רק שבועות יצא ידי חובה | מהו החידוש של ה'אבי העזרי' לגבי השמטת המניין הכולל לאחר השבוע הראשון | ואילו שיטות עומדות לצדנו במקרה של טעות בנוסח הספירה | פנינת הדף היומי בהגשת הרב אסף רצון • צפו
שלושת הטעמים של המהר"י אסאד לצורת המצה | הגלגל החוזר של העניות בעולם, הקשר המפתיע בין פסח לתשעה באב וההבדל בין לחם האמונה ללחם המצרים בעל הקצוות | האם יש עניין רוחני במצה עגולה או שזה רק נוחות של האופים | פנינת הדף היומי בהגשת הרב אסף רצון • צפו
האם דין "תנופות קודמות להגשות" מוגבל לאותו קורבן בלבד | המחלוקת היסודית על סדר העבודה וההשלכה המעשית לכהנים בבית המקדש | המבט הרוחני על ארבע רוחות השמים אל מול קרן המזבח | פנינת הדף היומי בהגשת הרב אסף רצון • צפו
הרב צפניה רענן חושף בראיון מרתק את הטעות היסודית של גברים רבים, שלא מבינים את השוני בין גבר לאשה |חידושו של הרב גאנצפריד על היחס בין עבודה במשך השבוע, לבין מנוחה בשבת | הרב משה רבי על 'נחיתת אונס' - הרגע בו הבעל חוזר הביתה | החבר שעזר, ואז ביקש בחזרה עזרה לא מוסרית | כלכלת המשפחה - האם ואיך כדאי לדבר עם ילדים על 'כסף' | פרק חדש של חיים באיז"י - התכנית שתפתח לכם את הראש, ואולי גם את הלב • צפו (חיים באיז"י)
הקשר בין כוס קפה בבוקר לבין סכנת גירושין נראה אולי דמיוני, אך עבור אותו אב לשמונה זו הייתה ההוכחה המוחלטת ש"אשתו לא אוהבת אותו" – עד שהבין שמה שחשב ל'אמת' הוא בסך הכל תפיסה אישית שסחב מבית הוריו | בראיון עומק - הרב דניאל פלוצניק, מנטור למצוינות, חושף למה אנחנו מתבצרים בתוך ה"היגיון" שלנו, ומייצרים קונפליקטים מיותרים • צפו
מחצית השקל: האם החיוב תלוי בשבט אליו אתה משתייך או רק בגיל | מדוע רש"י שינה את טעמו בין דף כ"א לדף מו' | הסוד של ה"חתם סופר" המשלב בין הזכות לעבור בים לבין הגעה לגיל בגרות | פנינת הדף היומי בהגשת הרב אסף רצון • צפו
קושיית האדמו"ר מטאלנא על הגדרת מצוות ציצית כ"מצווה קלה" למרות שדמי התכלת היקרים | כיצד יישב ה'שפת אמת' את הסתירה בין חומרת המצווה להנהגתו של אותו אדם | ומהו הכוח הסגולי הטמון בהבטה בציציות וחיבוב המצווה בכל עת | פנינת הדף היומי בהגשת הרב אסף רצון • צפו
מדוע אסור למסור בגד עם ציצית לגוי והאם החשש משפיכות דמים קיים גם בימינו | פסיקת המהרי"ל המרתקת על ההגמון שביקש מזוזה למבצר שלו | מה דעת הרמ"א במקרה של חשש איבה ומה הוסיף ה'ברכי יוסף' על סכנת המאכלות האסורים | פנינת הדף היומי בהגשת הרב אסף רצון • צפו
האם ידעתם מדוע אנחנו מברכים שלוש ברכות שונות בכל בוקר במקום אחת כוללת? | התירוץ הנפלא של ה'דברי יואל' לשאלה העתיקה על נוסח הברכה | מה הבין משה רבינו כששמע את המילים "אשר הוצאתיך מארץ מצרים" | פנינת הדף היומי בהגשת הרב אסף רצון • צפו
ממונופול יוקרתי של המלוכה ועד לציצית שבידינו: גלגולו של צבע התכלת והסיבה להיעלמותו המסתורית | המחלוקת המרתקת בין האדמו"ר מראדזין לרב הרצוג על זיהוי החילזון | האם המושג "נגנזה התכלת" פירושו שאיננה קיימת או שהיא רק קשה להשגה בימינו | פנינת הדף היומי בהגשת הרב אסף רצון • צפו
מדוע כנות יתר עלולה להחריב את הבית עוד לפני שנבנה? | למה פגישות צפופות מדי לאחר האירוסין עלולות להוביל לנזק בלתי הפיך לקשר? | מה קורה כשבחור ישיבה רציני מגלה לראשונה שהוא לא מכיר את עולמו הרגשי או את יכולות התקשורת החברתית שלו? | ואיך להעניק לכלה את הביטחון היציב שהיא מחפשת בבעלה לעתיד | צפו/האזינו
האם ארבע הציציות נחשבות למצווה אחת או לארבע מצוות נפרדות | הסיפור המפתיע על מר בר רב אשי והציצית שנקרעה לו באמצע השבת | מדוע הוא היה מוכן לפשוט את בגדו בפרהסיה ומהו הגבול המדויק של כבוד הבריות | פנינת הדף היומי בהגשת הרב אסף רצון • צפו
מה הדין כשאדם מפסיק בדיבור בין תפילין של יד לראש | מדוע שינה הרא"ש את מנהגו האישי רק לאחר שהעמיק בסוגיית הגמרא במנחות | ומהו השורש למחלוקת היסודית בין השולחן ערוך לרמ"א במניין הברכות | פנינת הדף היומי בהגשת הרב אסף רצון • צפו
מהו שורש מצוות התפילין לפי הרמב"ן וכיצד ייתכן שהלב נחשב למשכן המחשבה | מדוע חרג השולחן ערוך ממנהגו והדגיש את כוונת המצווה | ומהו המנגנון הפסיכולוגי העמוק שמאפשר לאדם להגיע לאמונה ישרה ונקייה מתאוות | פנינת הדף היומי בהגשת הרב אסף רצון • צפו
סוד השמירה היהודית: ההבדל בין מלך בשר ודם למלך מלכי המלכים | האם ניתן להשתמש במזוזה כקמע בפתח הבניין ללא צורת הפתח | וגם: הסיפור המרתק על אונקלוס שגרם לגדודי הצבא הרומי להצטרף לעם ישראל | פנינת הדף היומי בהגשת הרב אסף רצון • צפו