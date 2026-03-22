האם מותר לקצור את התבואה לפני הקרבת העומר בזמן הזה | מה פסק ה'שאגת אריה' וכיצד הוא דייק זאת מלשון התורה | ומדוע הרמב"ם מחמיר ואוסר את הקצירה גם כשאין מזבח וקורבן בפועל | פנינת הדף היומי בהגשת הרב אסף רצון • צפו
האם יבול שגדל בקרקע של גוי בארץ ישראל חייב בתרומות ומעשרות | מדוע הטיל בית הדין בצפת חרם על המחמירים | וכיצד רש"י והרמב"ם מסבירים בצורה שונה לחלוטין את גזירת "בעלי כיסים" שנועדה למנוע הערמה | פנינת הדף היומי בהגשת הרב אסף רצון • צפו
האם אדם שספר רק ימים או רק שבועות יצא ידי חובה | מהו החידוש של ה'אבי העזרי' לגבי השמטת המניין הכולל לאחר השבוע הראשון | ואילו שיטות עומדות לצדנו במקרה של טעות בנוסח הספירה | פנינת הדף היומי בהגשת הרב אסף רצון • צפו
אתר "בבלי" מגיש את שיעור הדף היומי עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא • השיעור משודר בכל בוקר בשעה 5:00 ב'קול חי', בתדרים 93 ו-92.8 FM ומוגש לגולשים באדיבותו • תלמוד תורתנו מוקדש ונלמד לרפואתם השלמה של פצועי וחולי עמך ישראל ובתוכם מרת דבורה תחי' בת יפה שיינדיל פייגע לאוי"ט בתוך שאר חולי עמך ישראל. אל נא רפא נא לה לדבורה תחי' בת יפה שיינדיל פייגע (יהדות)
שלושת הטעמים של המהר"י אסאד לצורת המצה | הגלגל החוזר של העניות בעולם, הקשר המפתיע בין פסח לתשעה באב וההבדל בין לחם האמונה ללחם המצרים בעל הקצוות | האם יש עניין רוחני במצה עגולה או שזה רק נוחות של האופים | פנינת הדף היומי בהגשת הרב אסף רצון • צפו
מחצית השקל: האם החיוב תלוי בשבט אליו אתה משתייך או רק בגיל | מדוע רש"י שינה את טעמו בין דף כ"א לדף מו' | הסוד של ה"חתם סופר" המשלב בין הזכות לעבור בים לבין הגעה לגיל בגרות | פנינת הדף היומי בהגשת הרב אסף רצון • צפו
מדוע אסור למסור בגד עם ציצית לגוי והאם החשש משפיכות דמים קיים גם בימינו | פסיקת המהרי"ל המרתקת על ההגמון שביקש מזוזה למבצר שלו | מה דעת הרמ"א במקרה של חשש איבה ומה הוסיף ה'ברכי יוסף' על סכנת המאכלות האסורים | פנינת הדף היומי בהגשת הרב אסף רצון • צפו
האם ידעתם מדוע אנחנו מברכים שלוש ברכות שונות בכל בוקר במקום אחת כוללת? | התירוץ הנפלא של ה'דברי יואל' לשאלה העתיקה על נוסח הברכה | מה הבין משה רבינו כששמע את המילים "אשר הוצאתיך מארץ מצרים" | פנינת הדף היומי בהגשת הרב אסף רצון • צפו
מה הדין כשאדם מפסיק בדיבור בין תפילין של יד לראש | מדוע שינה הרא"ש את מנהגו האישי רק לאחר שהעמיק בסוגיית הגמרא במנחות | ומהו השורש למחלוקת היסודית בין השולחן ערוך לרמ"א במניין הברכות | פנינת הדף היומי בהגשת הרב אסף רצון • צפו
מהו שורש מצוות התפילין לפי הרמב"ן וכיצד ייתכן שהלב נחשב למשכן המחשבה | מדוע חרג השולחן ערוך ממנהגו והדגיש את כוונת המצווה | ומהו המנגנון הפסיכולוגי העמוק שמאפשר לאדם להגיע לאמונה ישרה ונקייה מתאוות | פנינת הדף היומי בהגשת הרב אסף רצון • צפו
סוד השמירה היהודית: ההבדל בין מלך בשר ודם למלך מלכי המלכים | האם ניתן להשתמש במזוזה כקמע בפתח הבניין ללא צורת הפתח | וגם: הסיפור המרתק על אונקלוס שגרם לגדודי הצבא הרומי להצטרף לעם ישראל | פנינת הדף היומי בהגשת הרב אסף רצון • צפו
מה הדין כאשר נמצא קרע ביריעת ספר התורה ומתי נצטרך להחליף את היריעה כולה | האם ההבדל בין ספר "חדש" ל"ישן" תלוי בזמן שעבר מאז כתיבתו או בשיטת עיבוד הקלף | ואיך כל זה קשור לרעננות של הלימוד לפי המשנה במסכת אבות | פנינת הדף היומי בהגשת הרב אסף רצון • צפו
מחלוקת הקנים: האם המנורה שהדליקו בנס חנוכה הייתה בעלת קנים עגולים או ישרים? | ההוראה המיוחדת של הרבי מלובביץ' לגבי ייצור חנוכיות בימינו | וההוכחות המפתיעות ממטבעות עתיקים מתקופת החשמונאים | פנינת הדף היומי בהגשת הרב אסף רצון • צפו
האם מותר להקריב לכתחילה קומץ שנטמא וכיצד הציץ של הכהן הגדול משפיע על כשרות המנחה | המחלוקת היסודית בין רש"י ליד רמ"ה בהבנת כוחו של הציץ | והאם תפקיד הציץ הוא להחליש את הטומאה או רק לרצות בשעת ההקרבה | פנינת הדף היומי בהגשת הרב אסף רצון • צפו
