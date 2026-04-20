מאה ואחת שנים חלפו מאז הסתלקותו לשמי מרום של הרה"ק רבי ישעיה בן רבי משה מקרעסטיר זי"ע, ביום ג' באייר תרפ"ה, אך נדמה שדמותו מעולם לא הייתה קרובה יותר. בעוד שבמשך עשרות שנים התרגלנו לחזות בנועם זיו תוארו מבעד לתמונה המפורסמת התלויה בכל בית יהודי כסגולה נגד מזיקים, בימים האחרונים הצליחו נפלאות הבינה המלאכותית (AI) לעורר את הדמות לתחייה ממש.

הסרטונים שהופצו, הוצג כביכול שחזור ויזואלי מצמרר של הנהגות הקודש בקרעסטיר. בתיעוד אחד נראה הרבי כשהוא יושב בראש שולחנו, לבוש בגדי שיראין, ועוסק במפעל חייו, חלוקת אוכל בשפע והאכלת רעבים.

תיעוד נוסף, שהפך לויראלי במיוחד, משחזר סיפור מופת מבהיל: נהגו של הרבי נצפה נוסע במהירות ונעצר על ידי שוטר גוי תקיף. הנהג, בהוראת רבו, מלמל לשוטר: "רבי ישעיה בן רבי משה ביקש למסור - 'אדער זיך בייגן אדער זיך לייגן' (או להתכופף או להישכב)". תוך שניות נראה השוטר הגוי כשהוא קורס תחתיו, למול כוחו של הצדיק.

והנה עוד סיפור על דמותו של הצדיק הפלאי: בשנה אחת, בשלהי חודש אדר בעיירה קרעסטיר שרר רעב כבד ותפוחי אדמה המצרך הבסיסי לחג הפסח לא היו בנמצא.

רבי ישעיה'לה, שכל חייו היו מסורים לשובע של יהודים, לא נח. לאחר חיפושים מפרכים התגלה גוי קשיש המחזיק במחסנים מלאים בתפודים. הצדיק הגיע למקום והציע סכומי עתק מיליון זהובים, ואז כפל ושלש את הסכום אך הגוי סירב.

"מה המחיר?" שאל הרה"ק. "אני רוצה את כל העולם הבא של הרבי", השיב הגוי בערמומיות.

בלי להסס כהרף עין, השיב רבי ישעיה'לה: "אני מסכים". שטר מכירה נכתב כדת וכדין, והעגלה הועמסה בתפוחי אדמה עבור יהודי העיירה.

השמחה בקרעסטיר הייתה עצומה, אך הגבאים נותרו שבורים מהמחיר הבלתי נתפס ששילם רבם. כשדלף הסיפור והעיירה כולה סערה, נשאל הצדיק: "רבי, איך ויתרת על חיי הנצח עבור תפוחי אדמה?".

תשובתו של רבי ישעיה'לה נחקקה בדברי הימים של עולם הצדקה:

"מכל העולם הבא ומכל הגן עדן של ישעיה'לע אין כלום, כל עוד ישנו יהודי אחד בקרעסטיר שלא יהיו לו תפוחי אדמה לפסח!"

זהו סוד קסמו של הצדיק מקרעסטיר, שגם 101 שנים לאחר פטירתו, דמותו ממשיכה להחיות לבבות.

זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל.