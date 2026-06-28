השמחה בנדבורנה ירושלים; מדוע  אסר הרבי להדליק אורות מחוץ לבית הכנסת?

שמחה עילאית והתרגשות רבה אפפו השבוע את חצר הקודש נדבורנה ירושלים, עת נטלו מאות חסידים ואנשי מעשה חלק בשמחת הנישואין של נכד האדמו"ר מנדבורנה ירושלים.

החתן, בן לבנו הגה"צ רבי יוחנן רוזנבוים, רב הקהילה בבני ברק וחתן הגה"צ רבי בעריל שטרן אב"ד סקולען בני ברק, נישא עב"ג הכלה, בת האדמו"ר מסאווראן ביתר, חתן הגה"צ אב"ד ראדומישלא.

החסידים מציינים כי מדובר בסנונית הראשונה ובשמחה הפותחת את שרשרת השמחות בחצר הקודש, כאשר בתקופה הקרובה צפוי האדמו"ר להשיא שלושה מצאצאיו בזה אחר זה. כפי בקשתו המפורשת והנחרצת של הרבי, השמחות נערכות ללא רעש וצלצולים, בלי כרזות רחוב ובלי מנורות וקישוטים מחוץ לבית הכנסת, כאשר האדמו"ר דורש מחסידיו להשקיע את כל כוחותיהם אך ורק בהכנה רוחנית לקראת ימי הרחמים והרצון.

כהכנה דרבה לקראת ימי השמחה, הודפסה בחצר החסידות על ידי התאחדות חבורות האברכים "מבקשי רצונך" אסיפת מאמרים מורחבת ועשירה, הכוללת פרקי הכנה עמוקים לאברכי החסידות שנועדו לעורר את הלבבות לקראת זמן השמחה המרומם. במקביל, בהתאחדות חבורות הבחורים "עלה נעלה" הוציאו לאור קונטרס עם תוכן רוחני עשיר, המותאם לבחורי הישיבות.

בצעד ייחודי ויוצא דופן, הושק על ידי החסידות לבחורי החבורות קמפיין מיוחד תחת המיזם "קבלות טובות". במסגרת הפרויקט, שנפרס על פני שלושת שמחות הנישואין, כל חבורה קיבלה על עצמה להתחזק יחד בקבלה רוחנית בעבודת השם ולימוד התורה עד לאחר יום הכיפורים הבעל"ט. הבחורים מסמנים את קיום התקנה ביומן מיוחד שהופק עבור המיזם.

'קוויטל' מיוחד ומעורר השראה, המרכז את פרטי הקבלות הטובות לצד שמות הבחורים, הוגש לאדמו"ר על ידי משפיע החבורות וחתנו, רבי משה נתן למברגר. האדמו"ר עיין בקוויטל ובפרטי הקבלות במשך זמן ממושך, והביע התפעלות עצומה מהתרוממות הרוח של בחורי החבורות.

רגעים מרטיטי לב נרשמו בעת מעמד החופה, כאשר האדמו"ר חבש לראשו את השטריימל של אביו, בעל ה"באר יעקב" מנדבורנה זצ"ל, אותו קיבל בירושה. במהלך המעמד, ניגש אל האדמו"ר הגה"ח רבי אברהם מנשה הלטובסקי, תלמידו החביב של בעל ה'דבר חיים' זצ"ל, והגיש לרבי את הקוויטל הכללי של נותני ה'דרשה געשאנק' לכיסוי הוצאות השמחה המרובות.

כידוע, האדמו"ר מקפיד קלה כבחמורה על זמני היום ועל סדרי הלימוד של אברכי הכוללים ותלמידי הישיבות, כדי שלא יתבטלו מלימודם. משום כך, הורה הרבי לעסקנים מראש לתכנן את זמני החתונה בקפידה, כך שיסיימו את ריקוד ה'מצוה טאנץ' לא יאוחר מהשעה 12:30 בלילה.

העסקנים עמדו במשימה, ואכן בשעה היעודה הסתיימה השמחה. האדמו"ר הביע קורת רוח מרובה משעת הסיום המוקדמת, והודה בחמימות ליו"ר ועד השמחה, העסקן הר"ר יחיאל עקשטיין, על הניהול המופתי.