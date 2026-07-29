ביקור מיוחד ומרגש נרשם בבית הכלא "שוואנגאנק" (Shawangunk) שבצפון מדינת ניו יורק: האדמו"ר מסאטמר הגיע למתקן הכליאה כדי לחזק את רוחם של העצורים והאסירים היהודים השוהים במקום.

הביקור יצא לפועל הודות למאמצים ממושכים של עסקנים חסידיים, שתואמו מול רשויות הכלא והנציבים. המטרה הראשונית הייתה לבקר חסיד סאטמר המרצה שם את עונשו, אך בתיאום מראש הורחב הביקור כך שהאדמו"ר נועד עם כלל האסירים היהודים במתקן.

האדמו"ר הגיע למקום ממקום נופשו בסוואן לייק, ושהה בבית הכלא זמן ממושך. במהלך המפגש, שנערך בחדר הדיונים של מתקן הכליאה, ישב האדמו"ר עם האסירים, שמע את מצוקותיהם והעניק לכל אחד מהם ייעוץ אישי, דברי חיזוק וברכה.

במסגרת השהות במקום נפגש האדמו"ר גם עם מנהל בית הכלא ועם אחראי המתחם שבו מרוכזים מרבית האסירים היהודים. במהלך השיחה עמם הפעיל האדמו"ר את השפעתו והשתדל למען שיפור תנאיהם והקלות בצרכיהם הדתיים והיומיומיים.

יצוין כי בשל מנהלי האבטחה והנהלים הקפדניים של נציבות בתי הסוהר בארה"ב, צילומים ותיעודים מתוך מתקני הכליאה עוברים בידוק בטחוני ממושך, ולפי הכללים במקום, תמונות מהביקור אינן משוחררות באופן מיידי אלא מעוכבות לבדיקה על ידי שלטונות הכלא ומתפרסמות ככלל רק כעבור שבוע או יותר.

לאחר סיום הביקור בבית הכלא המשיך האדמו"ר לקריית יואל שבמונורו, שם פקד את קברה של אמו הרבנית הצדקנית ע"ה לרגל יום היארצייט שחל בתקופה האחרונה, ומשם המשיך להשתתף במספר מסיבות בקרב בני הקהילה במקום.