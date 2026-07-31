שמחה גדולה שררה בקרב חברי קהילת "קהילות החסידים" וכלל תושבי השכונה ברמת בית שמש ד' עם השלמת מלאכת הבניה והשיפוץ של מתחם התורה והתפילה המפואר. המתחם, הפועל בנשיאות מרא דאתרא הגאון רבי חיים יהודה רובינשטיין שליט"א, כולל את בית המדרש הגדול, שטיבלאך, מבואות, חדרי שירות וספח, והוא מצטרף למקווה הטהרה המפואר שהוקם במקום כבר קודם לכן.

המתחם משמש את חברי הקהילה ותושבי השכונה זה מספר שנים, כאשר בבית המדרש הגדול ובשטיבלאך מתקיימים עשרות מניני תפילה במהלך היום. היכל התורה, המצויד באוצר ספרים עצום, משמש מאות לומדים בכל שעות היממה.

כעת, לאחר השלמת העבודות, זוכים תושבי השכונה לראשונה להרחבת דעת מיוחדת: היכלות מרווחים ומפוארים, חדרי ספח, קאווע שטיבל, מלתחה והיכל סעודות. מאות המתפללים יכולים כעת להתפלל בשלוות נפש, בסמיכות למקווה הטהרה, והכול במתחם אחד ללא צורך בהתרוצצות. כמו כן זוכים הלומדים להיכל תורה מרווח ומפואר ללימוד ברוגע ובשלווה.

מלאכת ההשלמה התאפשרה הודות להשתתפות חברי הקהילה ותושבי השכונה, שנטלו חלק והרימו נדבות גדולות בקמפיין מיוחד שהתקיים לפני כחצי שנה. בזכות נדבת לבם זכו המתפללים לחנוך בית מקדש מעט מפואר ומרשים.

לכבוד חנוכת הבית התקיימה בשבת קודש פרשת ואתחנן-נחמו שבת מיוחדת בקרב חברי הקהילה, זקנים עם נערים. נערכו מעמדי הודיה להשי"ת, וכן פעילויות מגוונות לילדי החמד. במעמדים אלו הביעו כולם את השבח וההודיה להשי"ת שהגיעם עד הלום. בקידושא רבא שנערך ביום השבת נטלו חלק מאות מתושבי השכונה, וכן רבני הקהילות בשכונה, שבאו ליטול חלק בשמחה הגדולה לציון דרך משמעותית לשכונת רמת בית שמש ד'.