לאחר שנה וחצי של עמל בתורה

נבחנו שעה בהלכות מוקצה וזכו לשבחים

למעלה מארבעים אברכים מכולל הלכות שבת שברשת 'יערות הדבש' עמדו במבחן מקיף על הלכות מוקצה לאחר שנה וחצי של לימוד עמוק • גדולי הדיינים שבחנו אותם התפעלו מהשליטה המרשימה בשולחן ערוך ובפוסקים • מרן אבד"ק יערות הדבש הגה"צ רבי משה פריש שליט"א השתתף בסעודת המצווה