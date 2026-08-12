מעמד מרומם התקיים בשבוע שעבר ברשת הכוללים 'יערות הדבש', בראשות המקובל הגה"צ רבי משה פריש שליט"א, אבד"ק יערות הדבש, לציון סיום פרק לימוד יסודי ומעמיק.
במסגרת המעמד המיוחד, שנקרא "ברנה יקצורו", התייצבו למעלה מארבעים אברכים מכולל הלכות שבת שברשת לבחינה מקיפה בהלכות מוקצה. האברכים עסקו בלימוד נושא זה בעמל רב ובהתמדה יתרה במשך שנה וחצי שלמות.
הבחינה, שנמשכה למעלה משעה תמימה, נערכה בפני שלושה מגדולי הרבנים והדיינים: הגאון רבי ברוך יהודה היימליך, מדייני חסידות תולדות אהרן; הגאון רבי אפרים פישל מוטצען, גאב"ד קריית הבעש"ט בפתח תקווה; והגאון רבי חיים שמרלר, רב בית המדרש 'היכל צבי' דחסידי צאנז בירושלים.
במהלך הבחינה הפגינו האברכים ידע רחב ושליטה יוצאת דופן בכל פרטי ההלכות, תוך הבעת בהירות מרשימה ועומק בכל סעיף ודין בשולחן ערוך, בדברי הפוסקים, ב'שערי ציון' וב'ביאור הלכה'.
הרבנים הבוחנים הביעו התפעלות רבה מהיקף החומר הנרחב ומהבקיאות הרהוטה שהציגו האברכים.
בסיום הבחינה נערכה סעודת מצווה חגיגית לכבוד גמר הלימוד. בשיא המעמד נשא מרן אבד"ק יערות הדבש, הגה"צ רבי משה פריש שליט"א, דברי חיזוק וברכה לעמלי התורה. לאחר מכן פצחו האברכים יחד עם רבני הכולל בריקודים נלהבים לכבודה של תורה הקדושה ולומדיה.
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