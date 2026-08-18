כ"ק האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג, המתארח בימים אלו בארץ הקודש, כיבד אמש (ליל שני) בנוכחותו את שמחת הנישואין של נכדת מקורבו הרה"ג רבי עזריאל יהודה טאובר. הכלה היא בתו של חתנו של הרב טאובר, הגאון רבי נפתלי גלאנץ, רב דקהילת חסידים באלעד. החתן הוא בנו של הגאון רבי יצחק יעקב הופמן, ראש מתיבתא דישיבת מכנובקא בעלזא.
האדמו"ר התכבד לאחר ברכת המזון באמירת שבע ברכות, ולאחר מכן פתח בריקודים קדושים לפני הכלה כשהוא אוחז בשרעפי קודש. בשמחה נכח גם כ"ק האדמו"ר מצאנז זוועהיל, גיסו של האדמו"ר מקלויזנבורג, המתגורר ביוניון סיטי שבניו ג'רזי ושוהה אף הוא בימים אלו בארץ הקודש.
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