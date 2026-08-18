האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר - צילום: שוקי לרר האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר | צילום: צילום: שוקי לרר 10 10 0:00 / 3:49

כ"ק האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג, המתארח בימים אלו בארץ הקודש, כיבד אמש (ליל שני) בנוכחותו את שמחת הנישואין של נכדת מקורבו הרה"ג רבי עזריאל יהודה טאובר. הכלה היא בתו של חתנו של הרב טאובר, הגאון רבי נפתלי גלאנץ, רב דקהילת חסידים באלעד. החתן הוא בנו של הגאון רבי יצחק יעקב הופמן, ראש מתיבתא דישיבת מכנובקא בעלזא.