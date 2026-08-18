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במהלך שהותו בארץ הקודש

האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג רקד בשמחת נישואי נכדת איש אמונו

כ"ק האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג, השוהה בביקור בארץ הקודש, השתתף אמש בשמחת נישואי נכדת הרה"ג רבי עזריאל יהודה טאובר • האדמו"ר אמר שבע ברכות ורקד לפני הכלה • בשמחה נכח גם גיסו, האדמו"ר מצאנז זוועהיל 

האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר| צילום: צילום: שוקי לרר

כ"ק האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג, המתארח בימים אלו בארץ הקודש, כיבד אמש (ליל שני) בנוכחותו את שמחת הנישואין של נכדת מקורבו הרה"ג רבי עזריאל יהודה טאובר. הכלה היא בתו של חתנו של הרב טאובר, הגאון רבי נפתלי גלאנץ, רב דקהילת חסידים באלעד. החתן הוא בנו של הגאון רבי יצחק יעקב הופמן, ראש מתיבתא דישיבת מכנובקא בעלזא.

האדמו"ר התכבד לאחר ברכת המזון באמירת שבע ברכות, ולאחר מכן פתח בריקודים קדושים לפני הכלה כשהוא אוחז בשרעפי קודש. בשמחה נכח גם כ"ק האדמו"ר מצאנז זוועהיל, גיסו של האדמו"ר מקלויזנבורג, המתגורר ביוניון סיטי שבניו ג'רזי ושוהה אף הוא בימים אלו בארץ הקודש.

האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)

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