מאות תלמידי מוסדות החסידות באבוב 45 זכו לשרשרת מעמדים מרוממים בהרי הקאטסקיל שבארצות הברית, עם סיומו של זמן הקיץ. מנהיג החסידות, האדמו"ר מבאבוב 45 שליט"א, הגיע למסע קודש מיוחד וביקר בכל ארבעת מחנות הקיץ של החסידות.

במחנה הישיבה הקטנה סניף 'תפארת שלמה' שהה האדמו"ר שליט"א את השבת הקודש. הבחורים התעלו במהלך התפילות והסעודות הטהורות בצל הקודש.

במוצאי השבת התרחש רגע מרגש במיוחד: במהלך סדר הלימוד המיוחד התיישב האדמו"ר שליט"א ללמוד בחברותא עם שני בחורים מצטיינים מבין תלמידי הישיבה. השניים זכו בכבוד זה באמצעות גורל שנערך בין עמלי התורה.

בהמשך השבוע הגיע האדמו"ר שליט"א למחנה הישיבה הקטנה סניף 'קדושת שלמה'. גם במחנה זה נרשמה התרגשות רבה כאשר בסדר הלימוד שקדם לתפילת שחרית למד האדמו"ר שליט"א בחברותא עם שני בחורים מצטיינים נוספים שזכו אף הם בגורל.

לפני התפילה נשא האדמו"ר שליט"א דברי קודש וחיזק את הבחורים לקראת זמן החורף הבעל"ט. לאחר התפילה זכתה קבוצת בחורים מצטיינים להיכנס אל הקודש פנימה ולהתברך בחמימות. בהמשך כיבד האדמו"ר שליט"א את מעמד סיום המסכת המרומם, ששולב בחלוקת פרסים יקרי ערך לשקדני התורה.

מסע הקודש הסתיים בביקור מיוחד במחנה כיתה המכינה לישיבה הקטנה. במהלך הביקור נערך מבחן פומבי על ידי הגאון רבי מאיר צוויבל שליט"א, מחשובי רבני סאטמר, שהביע את התפעלותו מידיעותיהם הנרחבות של התלמידים. לאחר המבחן חילק האדמו"ר שליט"א פרסים יקרי ערך למצטיינים, תוך שהוא מברכם שימשיכו לעלות במעלות התורה והיראה.