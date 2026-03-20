מערכת הבחירות בסלובניה נקלעה לסערה חריגה. האתר פוליטיקו חושף כי חברת המודיעין הישראלית הפרטית “בלאק קיוב”, הייתה מעורבת לכאורה בפעילות שנועדה להשפיע על תוצאות הבחירות במדינה.

לפי גורמי אכיפה וביטחון בסלובניה, אנשי החברה הגיעו ללובליאנה מספר פעמים בחודשים האחרונים, ובין היתר נחתו בדצמבר בטיסה פרטית. על פי החשד, המעורבים ביצעו פעולות של מעקב חשאי והאזנות סתר, ואף היו קשורים להדלפת הקלטות רגישות שפורסמו סמוך לבחירות.

בהקלטות נשמעים לכאורה גורמים בכירים במדינה משוחחים על שחיתות, לובינג בלתי חוקי ושימוש בכספי ציבור. לפי החשד, פרסום ההקלטות נועד לפגוע בממשלתו של ראש הממשלה רוברט גולוב בעיתוי רגיש במיוחד.

גולוב עצמו הגדיר את האירועים כ"מדאיגים מאוד", והזהיר מפני פגיעה בתהליכים הדמוקרטיים. בעקבות זאת פנה לנשיאת הנציבות האירופית בדרישה לפתוח בחקירה, והגדיר את הפרשה כ"איום היברידי" על האיחוד האירופי.

גם גורמים רשמיים נוספים במדינה הציגו תמונה מדאיגה. מזכיר המדינה לביטחון לאומי ובינלאומי ציין כי קיימות אינדיקציות להתערבות זרה ישירה בבחירות, ואף העריך כי ייתכן והפעילות הוזמנה מתוך סלובניה עצמה. לפי דיווחים, סוכנות המודיעין המקומית הציגה למועצה לביטחון לאומי נתונים התומכים בטענות.

מנגד, יריבו של גולוב, יאנז יאנשה, הודה כי נפגש עם אחד מבכירי החברה, אך טען כי אינו זוכר את מועד הפגישה. מפלגתו טענה כי אם אכן נחשפה שחיתות – מדובר בשירות לציבור.

החברה “בלאק קיוב”, שהוקמה בשנת 2010 על ידי יוצאי מערכת הביטחון בישראל ופועלת מתל אביב לצד משרדים בינלאומיים, נקשרה בעבר לפרשות שונות ברחבי העולם. פעילותה מתבססת בין היתר על מודיעין אנושי ושיטות איסוף מידע מתקדמות, מה שעורר ביקורת במספר מדינות.

עד כה לא נמסרה תגובה רשמית מטעם החברה לטענות.

הפרשה מתרחשת על רקע מערכת בחירות צמודה במיוחד בין המחנה הליברלי הפרו-אירופי לבין המחנה הימני, ומצטרפת לחשש גובר באירופה מפני ניסיונות התערבות חיצוניים בתהליכים דמוקרטיים. במקביל, היא מעצימה את הקיטוב הפוליטי במדינה ימים ספורים לפני ההכרעה בקלפי.