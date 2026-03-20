סקר: הליכוד מתחזק במהלך המלחמה; נפתלי בנט מאבד מנדטים

שלושה שבועות לתוך מבצע "שאגת הארי", סקר מנדטים חדש שפורסם בעיתון "מעריב" ונערך על ידי לזר מחקרים בראשות ד"ר מנחם לזר, בשיתוף Panel4All, מצביע על יציבות במאזן בין הגושים, לצד התחזקות מתונה של הליכוד והיחלשות של עוצמה יהודית בתוך גוש הקואליציה.

לפי הסקר, הליכוד עולה ל־28 מנדטים – עלייה של מנדט נוסף לעומת השבוע שעבר, ושניים יותר לעומת מצבו ערב המלחמה. מנגד, עוצמה יהודית נחלשת ל־7 מנדטים.

בגוש האופוזיציה נרשמות תנודות פנימיות, אך ללא שינוי בתוצאה הכוללת: נפתלי בנט יורד ל־21 מנדטים, וגדי איזנקוט נחלש ל־11. במקביל, ישראל ביתנו מתחזקת ל־10 מנדטים ויש עתיד עולה ל־8.

בסיכום הגושים: הקואליציה עומדת על 50 מנדטים, בעוד האופוזיציה שומרת על יתרון עם 60 מנדטים – ללא שינוי מהסקרים הקודמים.

הסקר בחן גם תרחיש של איחוד בין בנט לאיזנקוט, אשר מניב 33 מנדטים והופך לרשימה הגדולה ביותר, אך גם במקרה זה אין שינוי במאזן הכולל בין הגושים.

בנוסף, הסקר בחן את תחושת הציבור על רקע המלחמה: 43% מהישראלים מדווחים על תחושת ביטחון אישית גבוהה, 37% על תחושה סבירה ו־20% בלבד על תחושת ביטחון נמוכה. הפערים בולטים בין מצביעי הקואליציה, שמרביתם חשים ביטחון גבוה, לבין מצביעי האופוזיציה.

באשר ליעדי המלחמה, הציבור מציב יעד מרכזי ברור לסיומה: 39% סבורים כי החלפת המשטר באיראן היא התנאי להפסקת הלחימה. יעדים נוספים – השמדת תוכנית הגרעין (18%) ופגיעה במערך הטילים והכטב"מים (11%) – זוכים לתמיכה נמוכה יותר.

הסקר נערך בקרב 500 משיבים ומהווה מדגם מייצג של האוכלוסייה הבוגרת בישראל, עם טעות דגימה של כ־4.4%.