להפנות את האצבע המאשימה – אבל לתוכינו אנו: ראש הישיבה הגה"צ רבי שאול אלתר התייחס אתמול (א') לאירועים הקשים שהתרחשו במוצ"ש בקהילת גור בערד, שם נפצעו רבים בעוד רבים אחרים סובלים מפגיעות קשות בבתיהם וברכושם. את הדברים אמר במעמד 'לחיים' שערך בבית מדרשו הגדול לרגל שמחת הנחת תפילין אצל אחד מחסידיו.

ראש הישיבה הזכיר את דברי חז"ל "לא נבראו רעמים אלא לפשט עקמומיות שבלב", כשהוא שם דגש על המילה 'אלא', כלומר שזו תכליתם העיקרית של הרעמים. "אך היום", אמר, "אנו פחות שומעים ופחות מקשיבים לרעמים. ואם כך, הקב"ה מדבר איתנו אחרת, באמצעות אזעקות שאמורות לפשט את העקמומיות שבלב. הקב"ה מדבר אלינו, ואנו צריכים להקשיב".