בבלי
משא מטלטל | האזינו

האצבע המאשימה; הגר"ש אלתר בדברים נוקבים על ההרס בקהילת גור בערד 

בטיש 'לחיים' שערך  ראש הישיבה הגה"צ רבי שאול אלתר, בהיכל בית מדרשו הגדול בירושלים, התייחס בדם ליבו לנפילות הקשות בקהילת גור בערד, וכלשונו 'אצל אחינו' | בדבריו המשיל את האזעקות לרעמים שנועדו 'לפשט עקמומיות שבלב' וקרא לקהל: 'אל תתעסקו בטפל, הקב"ה מדבר איתנו אחרת' | האזינו לדברים המלאים (חסידים)

להפנות את האצבע המאשימה – אבל לתוכינו אנו: ראש הישיבה הגה"צ התייחס אתמול (א') לאירועים הקשים שהתרחשו במוצ"ש בקהילת גור ב, שם נפצעו רבים בעוד רבים אחרים סובלים מפגיעות קשות בבתיהם וברכושם. את הדברים אמר במעמד 'לחיים' שערך בבית מדרשו הגדול לרגל שמחת הנחת תפילין אצל אחד מחסידיו.

ראש הישיבה הזכיר את דברי חז"ל "לא נבראו רעמים אלא לפשט עקמומיות שבלב", כשהוא שם דגש על המילה 'אלא', כלומר שזו תכליתם העיקרית של הרעמים. "אך היום", אמר, "אנו פחות שומעים ופחות מקשיבים לרעמים. ואם כך, הקב"ה מדבר איתנו אחרת, באמצעות אזעקות שאמורות לפשט את העקמומיות שבלב. הקב"ה מדבר אלינו, ואנו צריכים להקשיב".

הגר"ש אלתר בדבריו לאחר הנפילות בערד (צילום: מכון דבר אמת)

בנוסף, אמר שבימים אלו בעיקר אין זה ראוי להפנות את האצבע המאשימה לגורם כזה או אחר, אלא להפנות את האצבע המאשימה כל אחד בתוכו. ולא להתעסק בענינים הטפלים מסביב.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (55%)

לא (45%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר