לוחמי משמר לאומי מרכז של מג"ב יחד עם שוטרי תחנת רמלה עצרו גבר כבן 30, תושב העיר, לאחר שניסה להימלט ממחסום משטרתי וכיוון אקדח לעבר אחד הלוחמים. בתום החקירה הוגש נגדו כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים.

האירוע התרחש בתאריך 27 במרץ בשעות הלילה, במהלך פעילות יזומה של המשטרה בשכונת ג'ואריש ברחוב הזית ברמלה, במסגרתה הוקם מחסום לבדיקת כלי רכב ורישיונות.

במהלך הבדיקה עצרו הכוחות רכב, אך הנהג יצא ממנו והחל להימלט רגלית. הלוחמים פתחו במרדף תוך קריאות לעצור, והשיגו אותו זמן קצר לאחר מכן.

בעת המעצר התנגד החשוד ותקף את הלוחמים באגרופים לעבר פניהם. בשלב מסוים שלף אקדח וכיוון אותו לעבר אחד הלוחמים. הלוחם פעל בנחישות, ניטרל את החשוד והדף מידיו את האקדח. גם לאחר מכן המשיך החשוד להתנגד עד להשתלטות מלאה של הכוחות.

צפו: השוטרים היו המומים מהתכולה הקטלנית שאותרה ברכב תמים משה בשן | 09.04.26

ברשותו נתפס אקדח מסוג גלוק, ובו מחסנית עם 16 כדורים.

עם סיום החקירה בתחנת רמלה, הוגש נגד החשוד כתב אישום בגין עבירות נשק, איומים ותקיפת שוטר בנסיבות מחמירות, לצד בקשה למעצרו עד תום ההליכים.

במשטרה הדגישו כי ימשיכו לפעול בנחישות וביד קשה נגד עבריינים, וכי כל ניסיון לפגיעה בכוחות הביטחון ייענה באכיפה מיידית ומחמירה.