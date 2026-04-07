למען כבוד החג

מה חיפש 'הינוקא' ביפו? תיעוד מפעים מהמפגש המרגש עם וואליד אבולעפיה

קידוש השם: 'הינוקא' הגה"צ רבי שלמה יהודה בארי עלה למעונו של וואליד אבולעפיה, ראש משפחת המאפים המפורסמת ביפו, כדי להוקיר את החלטתו הדרמטית לסגור את כל סניפי הרשת במהלך חג הפסח מתוך כבוד למסורת ישראל ולאיסור חמץ • צפו בתיעוד המרגש (חרדים)

הרב הינוקא אצל וואליד אבולעפיה (צילום: באדיבות המצלם)

מחזה נדיר ומרגש נרשם הבוקר בלב יפו, כאשר 'הינוקא' הגה"צ רבי שלמה יהודה בארי, הגיע לביקור הוקרה מיוחד בביתו של וואליד אבולעפיה, ראש משפחת אבולעפיה ובעלי רשת המאפיות הוותיקה.

הביקור הגיע על רקע החלטתה המרגשת של משפחת אבולעפיה לסגור את כל סניפי הרשת במהלך ימי חג הפסח, זאת מתוך רצון לכבד את איסור התורה ואת רגשות הציבור היהודי הנמנע מאכילת חמץ.

במהלך הביקור, שנערך באווירה לבבית ומכבדת, בירך 'הינוקא' את מר אבולעפיה על הצעד יוצא הדופן ועל גילוי הכבוד למסורת ישראל. הרב ציין כי מדובר בקידוש השם של ממש, כאשר דווקא במקום כה מרכזי המזוהה עם חמץ, בוחרים בעלי הבית להפסיק את הפעילות למען קדושת החג.

וואליד אבולעפיה, שהתרגש מאוד מהביקור הבלתי צפוי של הרב, הודה לו על המילים החמות וציין כי עבורם מדובר במסורת של כבוד הדדי ורצון לחיות יחד מתוך הבנה והערכה לערכי הדת.

