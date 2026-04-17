בבלי
יצונתר בארץ

אושפז בארה"ב | הגר"י זילברשטיין העתיר לרפואת ידידו הגר"י סילמן

לאחר שהתמוטט במהלך ביקורו בארה"ב, הראב"ד הגאון רבי יהודה סילמן שוחרר מבית החולים בניו יורק וצפוי לעבור צינתור בארץ • אמש הגיע ידידו הגר"י זילברשטיין לבית מדרשו של הראב"ד, שם העתיר באמירת פרקי תהילים וכן ערך תפילת 'מי שבירך' לרפואתו השלימה (חרדים)

הגר"י זילברשטיין עם הגר"י סילמן (צילום: שוקי לרר)

לאחר שעות של חרדה, שוחרר אמש הראב"ד הגאון רבי יהודה סילמן מבית החולים בניו יורק, שם אושפז למשך כחצי יום בעקבות התמוטטות פתאומית במהלך מסעו בארצות הברית.

ל'כיכר השבת' נודע כי הראב"ד צפוי לשוב לארץ הקודש בימים הקרובים, וככל הנראה יעבור בשבוע הבא הליך של צינתור באחד מבתי החולים בארץ להמשך הטיפול הרפואי.

בתיעוד מרגש שהגיע לידי 'כיכר השבת', נצפה ידידו ורעו הגאון רבי יצחק זילברשטיין, רבה של שכונת 'רמת אלחנן', באמירת תהילים בבית מדרשו של הראב"ד – 'קהל חסידים'. לאחר התפילה ערך 'מי שבירך' לישועתו בתוך שאר חולי ישראל.

הגר"י זילברשטיין מתפלל לרפואת הגר"י סילמן (צילום: שיח יצחק)

הציבור נקרא להמשיך ולהתפלל לרפואתו השלמה של הגאון רבי יהודה בן לאה, בתוך שאר חולי ישראל.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר