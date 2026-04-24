יצירת מופת ב-60 מיליון דולר: הכירו את הרהיט היקר ביותר בעולם

ארון בדמינטון ( צילום: רשתות חברתיות )

בעולם המכירות הפומביות, שבו יצירות אמנות של פיקאסו או רכבי אספנות של פרארי גורפים סכומי עתק, קיים פריט אחד שמוכיח שגם נגרות יכולה להגיע לרמות של הערצה נדירות ביותר. "ארון בדמינטון" (The Badminton Cabinet), יצירת מופת פלורנטינית בת 300 שנה, ממשיך להחזיק בתואר הרהיט היקר ביותר שנמכר אי פעם, וממשיך להדהים את עולם העיצוב והאספנות גם בשנת 2026.

היסטוריה של פאר אריסטוקרטי הסיפור של הארון מתחיל במאה ה-18, כאשר הנרי סומרסט, הדוכס השלישי מביופורט, הזמין את היצירה כשהיה בן 19 בלבד. נדרשו שש שנים וצוות של כ-30 אמנים מהסדנאות של הדוכס הגדול בפירנצה כדי להשלים את המלאכה. הארון נקרא על שם "בית בדמינטון" בגלוסטרשייר - אותה אחוזה היסטורית שבה הומצא לימים משחק הכדור-נוצה (בדמינטון). בשנת 2004, הארון עלה לכותרות ברחבי העולם כאשר נמכר במכירה פומבית של בית המכירות "כריסטי'ס" תמורת סכום דמיוני של 36.7 מיליון דולר. הרוכש, הנסיך הנס אדם השני מליכטנשטיין, רכש אותו עבור האוסף הנסיכותי בווינה, שם הוא מוצג עד היום כיהלום שבכתר.

הארון היוקרתי ( צילום: LIECHTENSTEIN. The Princely Collections )

יותר מארון: שילוב של אמנויות

מה הופך ארון להיות שווה ערך למחיר של אי פרטי? התשובה טמונה בפרטים. הארון, המתנשא לגובה של כ-3.6 מטרים ורוחב של כ-2.1 מטרים, הוא עשוי מעץ הובנה יוקרתי ומעוטר בטכניקת ה-"Pietra Dura" – שיבוץ מורכב של אבנים חצי-יקרות כמו לפיס לזולי, אגת וקוורץ, היוצרות ציורים מרהיבים של ציפורים, פרחים וחיות.

מעבר לעשרת המגירות המרופדות בעץ ארז, הארון כולל בראשו שעון משובץ ודמויות ברונזה המייצגות את ארבע העונות. מומחים מתארים את היצירה כ"חזית של ארמון בארוק בתחפושת של רהיט", שילוב נדיר של פיסול, צורפות, נגרות ואדריכלות.

השקעה שרק הולכת וגדלה

למרות שנמכר לפני כשני עשורים ב-36 מיליון דולר, מומחי אמנות מעריכים כי אילו היה הארון עומד למכירה כיום, מחירו היה חוצה בקלות את רף ה-60 מיליון דולר. הסיבה לכך היא לא רק האינפלציה, אלא העובדה הפשוטה שלא ניתן לייצר עוד "ארון בדמינטון". הוא מייצג שיא של אומנות שכבר אינה קיימת בעולם המודרני.

יוהאן קראפטנר, מנהל האוסף של נסיך ליכטנשטיין, הודה בעבר כי במכירה הפומבית הוא "ניסה להציע הצעות מהר ככל יכולתו" כדי להבטיח שהיצירה תגיע לידיהם. עבורו, ועבור אספנים רבים אחרים, מדובר בחפץ שחוצה את גבולות הרהיט והופך למונומנט היסטורי של עושר, דמיון ויכולת אנושית יוצאת דופן.