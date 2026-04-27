בגיל 92: נפטר היהודי שהעיר את קריית מלאכי לסליחות

ברוך דיין האמת: בקריית מלאכי הלכה לעולמה אחת הדמויות המוכרות והוותיקות בשכונת נחלת הר חב"ד, ר' צבי צלאקישוילי ז"ל, שהלך לעולמו בגיל 92. המנוח נחשב לאחד מעמודי התווך של הקהילה הגרוזינית המקומית ב"נחלה", ודמותו הייתה שזורה בהיסטוריה של השכונה ושל קהילת חב"ד בעיר לאורך עשרות שנים.

תושבי השכונה מספרים על יהודי שכולו לב וחסד, שהיה דמות איקונית בנוף המקומי. זיכרון מיוחד שחקוק בקרב רבים הוא התמסרותו המופלאה בימי חודש אלול; ר' צבי היה משמש כ"מעורר" המסורתי של השכונה, כאשר מדי לילה, בשעות המוקדמות שלפני עלות השחר, היה מסתובב בין בתי המגורים וקורא לתושבים לקום לאמירת סליחות, כשהוא מקפיד לשמר את המנהגים והניגונים שעברו מדור לדור.

המנוח ז"ל זכה להקים משפחה לתפארת הממשיכה את דרכו, בהם בנו גבי צלאקישוילי, דמות מוכרת בקהילה כבעל המכולת השכונתית המשרתת את התושבים מזה שנים רבות. פטירתו בגיל שיבה מותירה חלל בקרב מכיריו הרבים המבכים את לכתו של איש עשייה ומסורת.