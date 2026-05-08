המתיחות בגבול הצפון נמשכת, חרף הבנות הפסקת האש. מדובר צה"ל נמסר כי לפני זמן קצר, רחפן נפץ ששוגר על ידי ארגון הטרור חיזבאללה חצה את הגבול ונפל בתוך שטח מדינת ישראל, בסמוך לגבול לבנון.

כתוצאה מפגיעת הרחפן והפיצוץ, נפצע לוחם צה"ל באורח קשה, ולוחם נוסף נפצע באורח בינוני. הלוחמים פונו באופן מיידי לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, והודעה נמסרה למשפחותיהם. בצה"ל מדגישים כי מדובר בהפרה נוספת וברורה של הבנות הפסקת האש מצידו של ארגון הטרור. האירוע החמור מצטרף לשורת תקריות שאירעו מוקדם יותר היום. באירוע נוסף, שיגר ארגון הטרור חיזבאללה מספר רחפני נפץ שהתפוצצו בסמוך לכוחות צה"ל הפועלים כעת בתוך שטח דרום לבנון. כתוצאה מפיצוץ הרחפנים בזירה זו, נפצע לוחם צה"ל באורח בינוני. גם הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, ומשפחתו עודכנה בפרטים. נתפס על חם: המחבל מנסה להחביא את המשגר במבנה המגורים - צה"ל הפיל את הבניין יוני גבאי | 07.05.26 בנוסף לאיום הרחפנים, בשעות האחרונות שיגר ארגון הטרור חיזבאללה מספר רקטות ופצצות מרגמה (פצמ"רים) לעבר כוחותינו הפועלים בדרום לבנון. לוחמי חיל האוויר הצליחו ליירט בהצלחה שיגור אחד, בעוד שאר הרקטות ופצצות המרגמה נפלו בשטחים פתוחים בסמוך לכוחות.