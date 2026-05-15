אירוע אנטישמי מקומם התרחש בקמפוס היוקרתי של אוניברסיטת ניו יורק (NYU). על גג אחד ממוסדות האוניברסיטה, בסמוך לפארק 'וושינגטון סקוור' המוכר, הונף דגל שהציג מוטיבים אנטישמיים מובהקים: שני צלבי קרס המקיפים מגן דוד. משטרת העיר ניו יורק אישרה את פרטי המקרה ופתחה בחקירה.

על פי דיווח בעיתון הסטודנטים המקומי 'וושינגטון סקוור ניוז', הדגל עוצב בצורה כזו שייראה דומה במכוון לדגלי האוניברסיטה הסגולים, אשר מתנוססים בשגרה על בנייני הקמפוס, אך הושחת כך שיציג את סמלי השנאה.

הדגל הונף בסביבות השעה 17:00 אחר הצהריים, אולם הוסר כרבע שעה לאחר מכן על ידי אנשי הביטחון של האוניברסיטה שהבחינו במעשה.

בסביבות השעה 17:21, התקבלה במוקד החירום של משטרת ניו יורק קריאה המדווחת על הטרדה והנפת סמל נאצי. עם הגעת השוטרים לזירה, סיפר להם אחד הנוכחים כי זיהה דגל שטופל והושחת כדי להציג את צלבי הקרס.

דוברת משטרת ניו יורק מסרה כי נפתחה חקירה פלילית לאיתור המעורבים במעשה, ונכון לשעה זו טרם בוצעו מעצרים.

באוניברסיטת ניו יורק מיהרו להתנער מהמעשה החמור. ווילי נורוול, הדובר הרשמי של המוסד האקדמי, מסר בהצהרה: "אנו המומים ומודאגים מאוד מכך שסמל שנאה זה, המבטא אנטישמיות טהורה, הונף על תורן המשקיף על פארק וושינגטון סקוור. אנשי הביטחון שלנו בקמפוס הגיבו מיד והסירו אותו, וכעת אנו עובדים בשיתוף פעולה הדוק וישיר עם משטרת ניו יורק כדי לזהות את האחראי למעשה ולהביאו לדין".

גם ראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדאני, לא עבר על סדר היום נוכח התקרית, וגינה אותה במילים קשות: "אני זועם על כך שדגל עם צלב קרס הונף מעל פארק וושינגטון סקוור. מעשה אנטישמי ומלא שנאה זה נועד למטרה אחת: לזרוע פחד בקרב יהודי ניו יורק ולהפחיד אותם. למעשים נתעבים כאלו אין מקום בעיר שלנו".

התקרית מצטרפת לשורת מקרים אנטישמיים מדאיגים המתרחשים בתקופה האחרונה בקמפוסים ברחבי ארצות הברית, המעוררים דאגה רבה בקרב הקהילות היהודיות וההנהגה המקומית.