לקראת חג מתן תורתנו הבעל"ט, הודיעה 'הקרן למורשת הכותל המערבי' כי השלימה את כלל ההכנות וההיערכות המורכבת לקליטת רבבות המתפללים. המונים מעמך בית ישראל צפויים לפקוד את רחבת הכותל המערבי במהלך ימי חג השבועות והשבת הצמודה לו, כדי לקיים את זכר מצוות העלייה לרגל למקום המקדש.

מוקד העלייה לרגל יתרחש, כמיטב המסורת, בבוקרו של חג השבועות עם הנץ החמה. רבבות מתפללים שסיימו את 'תיקון ליל שבועות' צפויים לנהור מכל רחבי ירושלים לתפילת 'ותיקין' ברחבת הכותל. זרם המתפללים יימשך לאורך כל שעות יום החג.

השנה, בשל העובדה שחג השבועות חל בסמיכות לשבת קודש, צופים בקרן כי העומס יימשך גם לאורך השבת. במוצאי שבת, יום 'אסרו חג', צפויים להגיע למקום אלפים רבים נוספים, בראשותם של גדולי ישראל, אדמו"רים וראשי ישיבות.

לאור הצפי להמונים שיגדשו את המקום, הוצבה מחיצת הפרדה ארוכה גם לאורך הרחבה העליונה של הכותל המערבי. מהלך זה נועד לאפשר את קיומם של מנייני תפילה רבים נוספים על פני כל שטח הרחבה, ובכך להבטיח שלכל מתפלל יימצא מקום תפילה ראוי.

בנוסף, בקרן מציינים בסיפוק כי הודות לתרומות נכבדות של ספרי תורה מהודרים בשנים האחרונות, יוכלו מאות המניינים שיתארגנו ברחבה ליהנות משימוש בספרי התורה הרבים המצויים במקום לקריאת עשרת הדיברות.

בהזדמנות זו, מבקשים בקרן להזכיר לציבור כי בהתאם לנוהל הרשמי של רחבת הכותל המערבי, לא תותר הכנסת ספרי תורה פרטיים מבחוץ.

כדי להקל על ההמונים העושים את דרכם הרגלית לכותל לאחר ליל שימורים, ארגוני החסד נערכו להגיש כיבוד ושתייה קלה בדרכים המובילות אל העיר העתיקה ולרחבת הכותל.

גולת הכותרת תהיה עם סיום תפילת הותיקין של החג. ברחבת הכותל ייערך קידוש המוני לרווחת רבבות המתפללים, בשיתוף פעולה עם 'כולל חב"ד'. במסגרת זו, כל מתפלל יקבל ערכה אישית ייחודית, ארוזה ומכובדת, הכוללת מיץ ענבים וגביע לקידוש, לצד מיני מאפה ושתייה קלה לכבוד שמחת החג.

לאור העובדה שרבים צפויים להגיע להתפלל בכותל גם במהלך השבת, תתגבר הקרן את עמדות ה'קידושא רבא' המסורתיות גם בבוקר יום השבת.

ב'קרן למורשת הכותל המערבי' פונים לציבור העולים לרגל בבקשה לשמור על קדושת המקום. כמו כן, הציבור מתבקש להישמע בקפידה להוראות השוטרים והסדרנים ולהכוונות בדרכי ההגעה אל הכותל, על מנת להבטיח את זרימת המוני המתפללים בצורה בטוחה, מסודרת ומכובדת.