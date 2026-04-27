ארבעה קטינים יידו אבנים על בתי יהודים ונעצרו לאחר מרדף | צפו

המרדף אחרי החשודים
במהלך סיור שגרתי של לוחמי משמר הגבול במוצאי השבת, בשכונת א-טור, כחלק מפעילות לחיזוק המשילות והריבונות באזור, זיהו הלוחמים ארבעה חשודים רעולי פנים כשהם מיידים אבנים לעבר בתי יהודים בשכונה.
הכוח חתר למגע ופתח במרדף אחר החשודים, ובתוך זמן קצר נעצר אחד מהם בזירה.
בפעילות מהירה וממוקדת של הלוחמים ושוטרי תחנת שלם במחוז ירושלים, נעצרו שלושת החשודים הנוספים שנמלטו מהמקום.
ארבעת החשודים, קטינים תושבי א-טור, נעצרו, נחקרו, והובאו לדיון בבית משפט השלום בירושלים, שהאריך את מעצרם עד 28.4.26.
