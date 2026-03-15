בבלי
נוכח התוקפנות האיראנית

יכניע את האיראנים? המהלך של טראמפ להשבת הביטחון במצרי הורמוז

ממשל טראמפ מתכנן להכריז כבר השבוע על קואליציה של מדינות שהסכימו ללוות ספינות במצר הורמוז | הדיונים עדיין נמשכים סביב השאלה אם הפעילות תתחיל לפני או אחרי שייגמר העימות עם איראן (בעולם)

ממשל מתכנן להכריז כבר השבוע על הקמת קואליציה בינלאומית שתלווה ותאבטח ספינות במעבר דרך , כך דווח הערב (ראשון) בוול סטריט ג'ורנל מפי גורמים אמריקאים.

על פי הדיווח, מספר מדינות כבר הסכימו להצטרף למהלך, שמטרתו להגן על נתיב השיט האסטרטגי העובר סמוך לחופי ונחשב לאחד מצירי הנפט החשובים בעולם. בשלב זה עדיין מתקיימים דיונים בשאלה האם משימות הליווי הימי יתחילו כבר במהלך הלחימה הנוכחית או רק לאחר סיום הקרבות. הבית הלבן סירב להגיב רשמית לדיווח.

מוקדם יותר היום ראש ממשלת בריטניה סטארמר שוחח עם הנשיא טראמפ ועם ראש ממשלת קנדה קרני, כך נמסר מדאונינג 10. לפי ההודעה, "המנהיגים דנו בהתפתחויות במזרח התיכון ובחשיבות פתיחתו מחדש של מצר הורמוז כדי לשים קץ לשיבושים בשיט העולמי".

מנגד, באיראן ממשיכים לאיים על שיבוש התנועה במצרים. דובר משמרות המהפכה אמר הערב כי "טראמפ אמר שהוא השמיד את חיל הים האיראני? אם יש לו את האומץ אז שישלח את ספינותיו למפרץ הפרסי!".

גם דובר המטה המרכזי של משמרות המהפכה איים והצהיר: "נוכחותה של נושאת המטוסים האמריקנית ג'רלד פורד בים סוף נחשבת לאיום על הרפובליקה האיסלאמית של איראן. לכן, מתקני הלוגיסטיקה והתמיכה של הצי הנ"ל בים סוף נחשבים מטרות עבור הכוחות המזוינים שלנו".

