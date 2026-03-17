ארה"ב הודיעה הלילה (רביעי) לראשונה על הטלת מספר חימושים חודרי בונקרים עוצמתיים במשקל 2.270 טון.

לפי ההודעה, כוחות צבא ארה"ב הטילו מספר חימושים במשקל 5,000 פאונד על מטרות איראניות, במטרה לפגוע ביכולות האיראניות לחסום את מצרי הורמוז.

לפי ההודעה, הפצצות העוצמתיות, ככל הנראה GBU-28 כיוונו לטילי שיוט שאוחסנו מתחת לקרקע.

"לפני שעות, כוחות אמריקאים הפעילו בהצלחה מספר תחמושת חודרת עומק במשקל 2,270 ק"ג על אתרי טילים איראניים מחוספסים לאורך קו החוף של איראן ליד מיצרי הורמוז", נכתב בהודעה.

"טילי השיוט האיראניים נגד ספינות באתרים אלה היוו סיכון לשיט בינלאומי במצרים", סיכמו בסנטקום את המהלך הדרמטי.

מדובר כאמור בחימוש המכונה "חודר בונקרים" (Bunker Buster), ובמקרה הספציפי של משקל של 2,270 ק"ג (5,000 פאונד), הכוונה היא ככל הנראה לפצצת ה-GBU-28 או לגרסאות מתקדמות שלה.

​הפצצה תוכננה במקור כדי להשמיד מרכזי פיקוד ושליטה תת-קרקעיים המוגנים על ידי שכבות עבות של בטון מזוין או סלע טבעי.

המבנה שלה ארוך וצר, והיא עשויה מפלדה קשיחה במיוחד המאפשרת לה לא להישבר בזמן הפגיעה בקרקע, אלא "להתברג" פנימה לעומק רב לפני שהיא מתפוצצת.

​החימוש מצויד במרעום השהיה חכם. המערכת יודעת לזהות מתי הפצצה סיימה לעבור דרך שכבות ההגנה (הבטון או האדמה) וחדרה לחלל הריק של הבונקר או המנהרה, ורק אז היא מפעילה את חומר הנפץ. כך היא משמידה את המטרה מבפנים במקום לבזבז את האנרגיה על פני השטח.

מדובר ככל הנראה במהלך ראשון שארה"ב מפרסמת באופן ברור נגד מטרות איראניות לאורך קווי החוף של מצרים הורמוז, לאחר שאמש, הודיע נשיא ארה"ב למדינות נאט"ו כי הוא אינו זקוק לעזרתם.