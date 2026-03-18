"הכל בגלל היהודים": הטענה המופרכת של הבכיר שהתפטר שגררה סערה

אנטישמיות - זו המילה שחוזרת על עצמה שוב ושוב בתגובות נגד ג'ו קנט, יו"ר הלוחמה בטרור של ארה"ב שהתפטר אמש במפתיע בעקבות מלחמת ישראל-איראן.

בניגוד לטענתו המופרכת - וצריך לומר התמוהה, רעייתו של קנט, שאנון מ. קנט, לא נהרגה ב"מלחמה מתוצרת ישראל".

היא נפלה ב-16 בינואר במנבג', סוריה, במהלך פיגוע התאבדות שבוצע על ידי ג'יהאדיסט של המדינה האסלאמית. היא שירתה בקואליציה הבינלאומית נגד דאעש.

התגובות לא איחרו לבוא. גם הסנאטור לינדזי גראהם רמז כי קנט הוא למעשה אנטישמי קטן.

בראיון ל'פוקס' אמר גראהם: "הוא אמר בנימוק להתפטרותו שהיהודים הכניסו אותנו למלחמה, שישראל דחפה את טראמפ למלחמה, זו העלילה העתיקה ביותר בעולם."

"'אלמלא היהודים, כולנו היינו בטוחים', זה שטויות. אלמלא ישראל, היינו פחות בטוחים. לישראל אין ברירה אלא לעצור את האסלאם הקיצוני מלהרוס אותו."

חשבון בשם "חרב שלמה" הגיב בחריפות:

"אשתך, שאנון מ. קנט, לא נהרגה ב'מלחמה שיוצרה על ידי ישראל'.

היא נרצחה ב1 בינואר, במנבג', סוריה, בפיגוע התאבדות שבוצע על ידי ג'יהאדיסט של דאעש.

היא שירתה בקואליציה הבינלאומית שנלחמה בדאעש.

סביר להניח שקיבלת את ההחלטה הנכונה כשפרשת: כאשר מישהו שאחראי על לוחמה בטרור מאפשר לאבל אישי ולטינה לשכתב את העובדות, הוא כבר לא יכול להפעיל את הבהירות והקור רוח הנדרשים כדי להוביל את המרכז הלאומי ללוחמה בטרור."

בתוך כך, בכירים בממשל טראמפ אמרו לפוקס ניוז שג'ו קנט היה "מדליף ידוע" - ושהוא הוצא מתדרוכים מודיעיניים עם הנשיא טראמפ לפני חודשים. הוא הוסיף כי הוא לא היה חלק כלל מדיונים או תדרוכים בנוגע לתכנון איראן. גורם רשמי אומר כי הבית הלבן גם אמר למנהלת המודיעין הלאומי טולסי גבארד שעליה לפטר את קנט עקב חשד להדלפות.