טראמפ נשאל למה לא עדכן בעלי ברית בתכניות למתקפה; זה מה שענה

במסיבת עיתונאים שקיים הערב (חמישי) עם ראשת ממשלת יפן סנאה טאקאיצ'י, התייחס נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ להתקדמות המלחמה באיראן וטען כי כבר ישנן עריקות בתוך הצבא.

הוא אמר בין היתר כי לא ישלח חיילים קרקעית לאיראן. "לא שולח חיילים לשום מקום, וגם אם הייתי שולח - לא הייתי אומר לכם, אבל אני לא שולח חיילים", אמר טראמפ.

עוד אמר, בהתייחס לתקיפה של ישראל במתקני הגז באיראן, כי ביקש מראש הממשלה נתניהו שלא יתקוף את המתקנים.

"לא דיברנו על זה לעומק", הסביר טראמפ, "אנחנו פועלים באופן עצמאי. אמנם היחסים טובים ויש תיאומים, אבל לפעמים אחד הצדדים עושה משהו שהצד השני לא אוהב - ואז מסכמים שיותר לא נעשה את זה". לדברי טראמפ, נתניהו הביע הסכמה לבקשה (לא לתקוף שוב את המתקנים).

עוד הוסיף טראמפ ואמר, ברקע חסימת מיצרי הורמוז והחשש מפני זינוק במכירי הנפטר, כי יעשה הכל כדי לשמור על יציבות המחירים למרות המלחמה.

כשטראמפ נשאל במהלך מסיבת העיתונאים, בידי עיתונאי יפני, מדוע לא שיתף בעלי ברית בתכניות שנערכו לתקיפה באיראן, השיב: "מי מבין בהפתעות כמו יפן - למה אתה לא סיפרתם לי על פרל הארבור?"