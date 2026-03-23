לא, זה לא בדיחה: דובר מפקדת החירום בכוחות המזוינים של איראן, אבראהים זלופקארי, פנה הלילה (בין ראשון לשני) במהלך הצהרה שמסר, לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בלעג ו"פיטר" אותו.

באנגלית איטית הוא אמר: "הי טראמפ, אתה מפוטר! אתה מכיר את המשפט הזה. תודה על תשומת הלב שלך לעניין הזה". צפו בקטע המלא. הדובר האיראני, שמרבה לצאת בהודעות לציבור, ניסה בכך להביע זלזול בנשיא האמריקני ברקע המלחמה בארצו וסדרת ההפצצות האמריקניות והישראליות נגד אתרים באיראן. הלילה, בין ראשון לשני, שיגרו משמרות המהפכה איום נוסף לעבר ארצות הברית וישראל, על רקע האולטימטום שהציב הנשיא דונלד טראמפ לפתיחת מצר הורמוז. בהצהרה שפורסמה ברויטרס נמסר כי כל פגיעה אמריקנית בתשתיות החשמל האיראניות תביא לתגובה מיידית נגד מתקני אנרגיה ישראליים ובסיסים אמריקניים באזור. "אנחנו נחושים להגיב לכל איום באותה מידה שהוא מייצר במונחים של הרתעה", נכתב בהצהרה: "אם אתם תפגעו בחשמל, אנחנו נפגע בחשמל. במקרה של פגיעה במתקני אנרגיה, איראן תגיב נגד מתקני האנרגיה של ישראל ובפגיעה במתקני אנרגיה באזור, שמספקים חשמל לבסיסים אמריקניים".

ביום שישי השבוע דווח כי דובר משמרות המהפכה, עלי מוחמד נאיני, חוסל בתקיפה משותפת של ארה"ב וישראל. יחד עמו חוסל גם סגנו. נאיני נחשב לאחד הקולות הבולטים של המשטר בתקופה האחרונה, והרבה להתבטא באיומים כלפי ישראל וארצות הברית. ביום פרוץ המלחמה הצהיר כי איראן “מוכנה לכל התרחישים”, ובהמשך אף הדגיש כי הכוחות האיראניים ערוכים ל”מלחמה ארוכה”.

רק בימים האחרונים שב ואיים כי איראן טרם מיצתה את יכולותיה, וטען כי “רבים מהטילים שייצרנו עדיין לא נוצלו”, תוך קריאה מאתגרת לארצות הברית להגביר את נוכחותה הצבאית במפרץ.

בנוסף, בראיונות לתקשורת האיראנית, תקף נאיני את המודיעין האמריקאי וטען כי הערכותיו קרסו, וכי המערב נכשל בהבנת היציבות הפנימית של המשטר.

חיסולו מצטרף לשורת פגיעות בבכירי המערכת הביטחונית באיראן בימים האחרונים, במסגרת ניסיון לפגוע בשרשרת הפיקוד והשליטה של משמרות המהפכה.