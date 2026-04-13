שר החוץ הטורקי, הקאן פידאן, טוען כי ממשלת ישראל עלולה לסמן את מדינתו כיעד צבאי ופוליטי עתידי.

בראיון שהעניק לסוכנות הידיעות הממשלתית "אנאדולו", הצהיר השר כי "אנו רואים שישראל עשויה לבקש להגדיר את טורקיה כיריבה חדשה לאחר איראן, שכן היא אינה יכולה לקיים את עצמה ללא אויב".

במהלך הראיון התייחס פידאן לשיתופי הפעולה המדיניים בים התיכון ותקף את הברית המשולשת בין יוון, קפריסין וישראל. לפי דבריו, התקרבות זו "לא מביאה יותר אמון, אלא מביאה רק יותר חוסר אמון. היא מביאה יותר בעיות ומלחמה". במקום זאת, קרא השר למדינות האזור להתחייב לשמירה על ריבונותן במסגרת "הסכם ביטחון אזורי" משותף, שיחליף את הבריתות הנוכחיות המדירות את טורקיה.

בכל הנוגע לזירה הסורית, הזהיר שר החוץ כי התקיפות הישראליות יוצרות "אזור בעייתי מרכזי" המהווה "סיכון רציני" לביטחונה הלאומי של טורקיה. הוא הוסיף כי להערכתו ישראל מרסנת כעת את צעדיה בסוריה רק בשל העימות הישיר מול טהראן, אך "היא עשויה לפעול כאשר התנאים יאפשרו זאת". פידאן השווה בין פעילות צה"ל בלבנון ללחימה בעזה, והאשים את ישראל בביצוע פעולות של הרס תשתיות ודילול אוכלוסייה.

למרות המתיחות, פידאן התייחס למאמצים הדיפלומטיים להפסקת אש וציין כי איראן וארצות הברית מגלות "כנות" ברצונן לסיים את העימות, בעוד ישראל היא הגורם המעכב. בנוסף, הביע השר תמיכה בפתרון משבר השיט במצר הורמוז בדרכי שלום בלבד. בסיום דבריו התייחס לפן הבינלאומי וציין כי פסגת נאט"ו הצפויה להתקיים באנקרה תהיה "אחת הפסגות החשובות ביותר בתולדות הברית".