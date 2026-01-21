היום מלאו 42 שנה להסתלקותו של סידנא בבא סאלי זיע"א • מעבר לסיפורי הברכות והנסים, הסתתרה דמות עם עוצמה נפשית נדירה • צדיק שהכאב עיצב אותו והחמלה הייתה המצפן שלו | עשר עובדות על הלב הגדול מנתיבות (חרדים)
אבל כבד: בשעה האחרונה נפטר לבית עולמו המלחין החסידי רבי יצחק אונגר ז"ל מויז'ניץ, מגדולי מלחיני הניגונים בחצרות הקודש. הוא הלחין את 'מנוחה ושמחה' ועוד ניגונים רבים שהפכו לנכסי צאן ברזל בעולם החסידי | מסע ההלוויה מחר בקריית ויז'ניץ (דיין האמת)
ערב חג שבועות, חג מתן תורה, ישראל שפירא יצא למסע תורני על מנת לייקר את בני התורה שגורלם לוט בערפל עקב חוק הגיוס | במסגרת המסע הוא שופך אור על גדלותם של אותם גאוני תורה שהפכו להיות ספרייה חיה ומהלכת, שזיכרונם הפך למאגר אדיר של כל התורה שבעל פה | אלו הם הרבנים שהדהימו את עולם התורה בבקיאותם הנפלאה, והותירו עדויות מרתקות על היכולת האנושית לזכור ולהכיל את כל אוצרות התלמוד (עולם הישיבות)
בדורות האחרונים התרגלנו לציין את חג השבועות כמימד של זמן מרומם המשפיע לאורך ולרוחב של כל השנה הרוחנית | ריאיון מרתק עם בני זוג שחזרו בתשובה, בחרו בדרך התורה וחיי נצח על פני חיי השעה, ממש כמו רות עליה אנו לומדים במגילה (מגזין חג)