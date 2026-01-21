בבלי

נר זכרון

סגירת מעגל מרגשת

זכותו תגן עלינו

ברוך דיין האמת

מקורב לאדמו"רים

ברוך דיין האמת

ספרייה חיה ומהלכת

וְטַהֵר לִבֵּנוּ לְעָבְדְּךָ
בבלי
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