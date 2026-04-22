בנט חשף זהות איש שב"כ שהיה ממאבטחיו - בניגוד לחוק

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט נדרש על ידי גורמי ביטחון להסיר לאלתר פרסום שבו חשף את זהותו של איש שב"כ שהיה אחד ממאבטחיו. בנט פרסם את שמו הפרטי של המאבטח מיחידת אבטחת אישים, בניגוד מוחלט לחוק השב"כ האוסר על פרסום זהותם של עובדי השירות.

על פי חוק השב"כ חל איסור מפורש על פרסום זהותם של עובדי השירות, גם לאחר סיום תפקידם. האיסור נועד להגן על ביטחונם האישי של העובדים ועל ביטחון המידע הרגיש שהם נחשפו אליו במהלך שירותם.

רקע: עימותים עם מאבטחי השב"כ

הפרשה הנוכחית מגיעה על רקע מתיחות מתמשכת בין בנט לבין גורמי הביטחון. לפני שבועות ספורים פרסם העיתונאי מיכאל שמש ב'כאן חדשות' (שחשף גם את הידיעה הנוכחית) על עימותים של בנט עם מאבטחי יחידת אבטחת אישים מטעם השב"כ.

העימותים התגלעו לאחר שבנט פרסם תיעוד על מיקומו באזור נהריה בזמן אמת - תיעוד שלטענת השב"כ היווה "חשש לסיכון ביטחוני". הפרסום של מיקום מדויק בזמן אמת של אדם המאובטח על ידי השב"כ עלול לסכן אותו ואת המאבטחים שלו.

"טעות בתום לב"

בתגובה ללשכת בנט נמסר כי "מדובר בטעות שנעשתה בתום לב. הפוסט תיאר סיפור מרגש לגבי מפגש של בנט עם אחד מהמפקדים הגדולים שקמו לצה"ל". על פי ההודעה, הפוסט נמחק לאחר הדרישה מגורמי הביטחון.

יצוין כי זו אינה הפעם הראשונה שבנט מוצא עצמו במרכז מחלוקת ציבורית. לאחרונה הגיש ארגון 'אמת ליעקב' תלונה במשטרה נגדו בעקבות אמירותיו החריפות כלפי לומדי התורה, גם סיעת ש"ס תקפה אותו בחריפות על הצהרותיו בנושא נישואים אזרחיים ותחבורה בשבת.

גורמי ביטחון הדגישו כי חשיפת זהות עובדי שב"כ, גם לשעבר, מהווה סיכון ביטחוני משמעותי. המידע עלול לשמש גורמים עוינים לאיתור ומעקב אחר אנשי הביטחון ובני משפחותיהם, ולסכן את ביטחונם האישי.