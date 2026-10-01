מעמד מרשים של הקבלת פני רבו התקיים השבוע בבנייני האומה בירושלים, כאשר אלפי בני תורה מכל רחבי הארץ התכנסו לכבוד הגאון רבי שלמה מחפוד שליט"א, חבר מועצת חכמי התורה וגאב"ד יורה דעה.

בין המשתתפים במעמד נמנו הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף שליט"א, הגאון רבי פנחס קורח שליט"א גאב"ד שערי הלכה, וכן רבנים, דיינים, ראשי ישיבות ומורי הוראה רבים.

הגאון רבי שלמה מחפוד שליט"א נשא דברים במרכז המעמד, ובהם חיזק את בני הישיבות ואת עמלי התורה שהגיעו לשמוע את דבריו.

הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף שליט"א נשא דברי ברכה, ובהם התייחס להתעוררות המתחדשת בקרב בני יהדות תימן ולהחזרת העטרה ליושנה. הגאון רבי פנחס קורח שליט"א דיבר על ענייני חג הסוכות, והגאון רבי יצחק מועלם שליט"א, רבה של ביתר עילית, עמד על מעלתם וחשיבותם של בני התורה.

בסיום הדברים פרצו הנוכחים בריקודים לכבוד שמחת בית השואבה, והמעמד הסתיים באווירה של שמחה והתעלות.