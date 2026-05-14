מרדף דרמטי התרחש באשקלון לאחר שנהג צעיר ניסה להימלט מכוחות המשטרה בנסיעה פרועה ומסוכנת. הנהג, תושב לקיה בשנות ה-20 לחייו, נעצר בסופו של דבר לאחר שסיכן את חיי משתמשי הדרך במהלך ניסיון הבריחה.

האירוע החל במהלך פעילות מבצעית יזומה של שוטרי תחנת אשקלון, כאשר הכוחות זיהו רכב עומד במקום אסור. השוטרים ניגשו לרכב וביקשו מהנהג לעצור בצד הדרך לבדיקה שגרתית, אך במקום לציית להוראות, החל החשוד בנסיעה מהירה.

הנהג לא נשמע לקריאות השוטרים לעצור, סטה מנתיב נסיעתו וגרם לניידת המשטרה לבלום בחדות כדי למנוע התנגשות. השוטרים כרזו לו שוב ושוב לעצור את הרכב, אך החשוד המשיך בנסיעה פרועה תוך שהוא מסכן את כל משתמשי הדרך.

במהלך המרדף, החשוד ביצע תמרונים מסוכנים ביותר: עלה על שטח הפרדה, ביצע פניית פרסה על אי תנועה, נסע בניגוד לכיוון התנועה ואף האיץ לעבר ניידת משטרה. התנהגותו הפרועה יצרה סכנת חיים ממשית לנהגים אחרים שנסעו באזור.

לבסוף הצליחו השוטרים לעצור את הרכב ולתפוס את החשוד. בבדיקת הרכב נתפסו סמים, ובבדיקה נוספת התברר כי הנהג נוהג בזמן פסילה וללא רישיון נהיגה מתאים. החשוד הועבר להמשך חקירה בתחנת אשקלון.

בסיום החקירה, הגישה יחידת התביעות של מרחב לכיש כתב אישום ובקשת מעצר נגד החשוד. כתב האישום כולל שורה ארוכה של עבירות חמורות: נהיגה ללא רישיון, אי ציות להוראות שוטר, נהיגה פוחזת, נהיגה ללא ביטוח, החזקת סמים, חציית שטח הפרדה ונהיגה בשכרות.

מפקד תחנת אשקלון, סנ"צ אלדד אליאשיב, התייחס לחומרת האירוע: "מדובר באירוע חמור של נהיגה מסכנת חיים, שבו החשוד בחר לסכן את משתמשי הדרך ואת השוטרים בניסיון להימלט מאכיפה. שוטרי התחנה פעלו במהירות, בנחישות ובמקצועיות עד למעצרו של החשוד".

סנ"צ אליאשיב הוסיף כי "נמשיך לפעול באפס סובלנות נגד נהגים עבריינים המסכנים את שלום הציבור". במשטרת ישראל הדגישו כי ימשיכו לפעול בנחישות נגד עברייני תנועה המסכנים את שלום הציבור, תוך מיצוי הדין עם פורעי החוק.

האירוע באשקלון מצטרף לשורה של מקרים דומים בהם נהגים מנסים להימלט מהמשטרה במקום לעצור כנדרש. כידוע, מרדפים אחרי עברייני תנועה הפכו לתופעה נפוצה בשנה האחרונה, כאשר נהגים רבים בוחרים לסכן את חייהם ואת חיי אחרים בניסיון להימלט מאכיפה.

המשטרה קוראת לציבור לשתף פעולה עם כוחות האכיפה ולעצור מיד עם קבלת הוראה מהשוטרים. ניסיון בריחה מהמשטרה מהווה עבירה חמורה בפני עצמה ומסכן חיי אדם.