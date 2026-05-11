( צילום: דוברות המשטרה )

ניידת תנועה של מרחב יהודה שסיירה בכביש 35 לאחרונה, סימנה לרכב פרטי שנסע על הציר לעצור בצד הדרך לבדיקה שגרתית. אולם המפגש הקצר הזה חשף במהירות שרשרת של עבירות תנועה חמורות וסיכון חיי אדם.

השוטרים שניגשו לחלון הנהג זיהו צעיר בן 22, פלסטיני תושב חברון, וביקשו ממנו להציג רישיון נהיגה כחוק. לאחר בדיקה קצרה, התברר כי הצעיר שיושב מאחורי ההגה לא רק שאינו מחזיק ברישיון בתוקף – אלא שמעולם לא הוציא רישיון נהיגה מימיו. ההפתעה של השוטרים גדלה כאשר התברר כי במושב הנוסע, לצדו של הנהג הבלתי מורשה, יושב אביו של הצעיר. האב, שהיה אמור לשמש כדמות האחראית ובעל הזיקה לרכב, איפשר לבנו לעלות על ההגה ולנסוע בציר בין-עירוני מרכזי ללא כל הכשרה. כשנשאלו השניים לפשר המעשה המסוכן, סיפק הצעיר לשוטרים הסבר. "אבא שלי עייף", טען, ולכן החליף אותו בנהיגה כדי לאפשר לו לנוח.

( צילום: דוברות המשטרה )

במשטרת ישראל מדגישים כי נהיגה של אדם שאינו מוסמך לכך מהווה פצצה מתקתקת על הכביש. אדם שלא עבר הכשרה רשמית חסר את הכלים המינימליים להבנת התמרורים, חוקי הקדימה ותפעול הרכב במצבי חירום. העובדה שהדבר נעשה בידיעת האב ובתירוץ של עייפות, רק מחריפה את חומרת האירוע ומצביעה על זלזול מופגן בחיי אדם ובביטחון משתמשי הדרך האחרים שנעו באותה שעה על הכביש.

בעקבות חשיפת העבירה, שוטרי התנועה לא הסתפקו ברישום הדו"חות. כנגד הנהג הבלתי מורשה נפתח הליך דין תעבורתי בהתאם לחומרת המעשה, שצפוי להוביל לסנקציות משפטיות משמעותיות.

במקביל, קצין משטרה שהגיע למקום הורה על השבתתו המנהלית של הרכב המשפחתי. המכונית נגררה מהמקום ותאוחסן במגרש משטרתי למשך 30 ימים, כחלק ממדיניות האכיפה המחמירה נגד בעלי רכבים המאפשרים לבלתי מורשים לנהוג ברכבם.

המשטרה שבה ומזכירה כי נהיגה ללא רישיון היא עבירה שעלולה להסתיים בטרגדיה, וכי תמשיך לפעול בנחישות נגד נהגים המסכנים את הציבור, תוך שימוש בכל הכלים המשפטיים והמנהליים העומדים לרשותה כדי להוריד נהגים מסוכנים מהכביש.