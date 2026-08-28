מבזקים נוספים
צה"ל חיסל 3 מחבלים בג'נין - ביניהם בכיר בהתארגנות הטרור
כוחות הביטחון חיסלו בפעילות מיוחדת בג'נין 3 מחבלים, ביניהם קייס ביטאוי, בכיר בהתארגנות הטרור בג'נין לשעבר.צוות בבלי
צה"ל חיסל שני מפקדי טרור בעזה - אחד מהם פשט ב-7 באוקטובר
צה"ל חיסל אתמול במרחב שאטי את המחבל אברהים נביל אברהים בס, מפקד בזרוע הצבאית של חמאס שפשט לישראל בטבח ה-7 באוקטובר. בתקיפה נוספת במרחב צברה חוסל המחבל חמדי אחמד חאמד כחיל, מפקד מחלקת תצפיות בארגון הטרור ג'האד האסלאמי. לפי צה"ל, המחבלים קידמו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל וניסו לשקם יכולות ארגוני הטרור תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. התקיפות בוצעו להסרת האיום.צוות בבלי
ילד בן 6 חולץ ממי אגם בתל אביב במצב קשה; אזרחית אתרה אותו
ילד שנכנס לאגם בפארק דרום ולא עלה מהמים אותר על ידי אזרחית שהייתה על קיאק • חברו הצליח לצאת מהמים, אך הוא נותר בפנים • פונה למרכז רפואי תוך כדי החייאהמשה כץ
בחור ישיבה נעצר בחשד לנהיגה ברכב גנוב • מפגינים חוסמים את כביש 443
בחור בשנות ה-20 נעצר במעבר עופר לאחר שנמצא נוהג ברכב החשוד כגנוב • הבחור טוען לאי הבנה ברישום הרכב • בעקבות החשש להעברתו למשטרה הצבאית הגיעו עשרות למקום וחסמו את ציר 443 לכיוון ירושליםבבלי
מלך נורבגיה האראלד החמישי נפטר בגיל 89 • בנו עלה לכס המלוכה
האראלד החמישי, שמלך 35 שנה, הלך לעולמו לאחר מחלה • בנו הנסיך הוקון נכנס לתפקיד כמלך החדש בגיל 53ישראל גרוס
ראש ה-CIA הגיע בחשאי למוסקבה והעביר אזהרה לקרמלין
ג'ון רטקליף, ראש סוכנות הביון האמריקאית, הגיע השבוע לביקור מודיעיני נדיר ברוסיה והזהיר מפני ניצול המצב באיראן • חשש אמריקאי מהסלמה רוסית באירופהאריה לוי
תשעה שוהים בלתי חוקיים נתפסו בדירת מסתור בדרום תל אביב
לוחמי מג"ב הגיעו למקום בעקבות צעקות חשודות ויידוי אבנים • כל החשודים הועברו לחקירה • המשטרה ממשיכה בפעילות אכיפה נרחבתאליהו לוי
בבית הנגיד: חלוקת כלי הכסף של האדמו"ר מסאטמר
מספר חודשים לאחר חלוקת חפצי הקודש, התקיים מעמד נוסף בו חולקו כלי הכסף העתיקים של מרן האדמו"ר בעל ה'ברך משה' זצ"ל בין כל שבעת ילדיו, בנים ובנות • המעמד נערך בבית הנגיד ר' ליפא פרידמן במונסי, בהשתתפות נציגי היורשים • כך התנהלה ההגרלה ומי זכה בכל ערכהחיים כהן