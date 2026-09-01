צה"ל תקף יעדים ברצועת עזה להסרת איומים על כוחותיו
צה"ל תקף לפני זמן קצר מספר יעדים ברצועת עזה במטרה להסיר איומים על כוחות הביטחון. בחסדי השם, לא היו נפגעים לכוחותינו.
צה"ל תקף לפני זמן קצר מספר יעדים ברצועת עזה במטרה להסיר איומים על כוחות הביטחון. בחסדי השם, לא היו נפגעים לכוחותינו.
הקהילה היהודית בעיר הנצורה סבלה ממחסור חמור במים ובמוצרי יסוד בעקבות תקיפות על תשתיות. מבצע מורכב של 'פדרציית הקהילות היהודיות באוקראינה' הביא אספקה חיונית תחת ליווי צבאי, תוך התמודדות עם מחסומים ומוקשיםאריה לוי
הפסקת האש בסווידא מתערערת: ירי מרגמות ומקלעים כבדים במספר מוקדים, ילד נפצע מרסיסים, ועשרה אנשי ביטחון דווחו כפצועים בהסלמה המתחדשתאליהו לוי
שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע כי לפני זמן קצר נעצר מחבל בכיר בחמאס. "לא מחכים לאיומים, אלא רודפים את מחבלי החמאס, מסכלים אותם ומשמידים את תשתיות הטרור שלהם" אמר כ"ץ. לעומת זאת, אלג'זירה פרסמה מפי מקור ביטחוני פלסטיני כי מבצע מיוחד של ישראל ממערב לעיר עזה נכשל, וכי בכיר ביטחוני פלסטיני ניצל מניסיון התנקשות. לפי הדיווח הפלסטיני, הכוח המיוחד נסוג מאזור אלכתיבה בעזה על גבי אופנועים בחיפוי ישראלי, וכמה מבני משפחתו של הבכיר נפצעו.צוות בבלי
מארק תיסן, בעל טור שמרני בעיתון, יצא בביקורת חריפה נגד מקור שהעביר לעמיתיו בחטיבת החדשות מסמך מסווג על המלחמה באיראןאריה לוי
שר הביטחון ישראל כ"ץ חשף בביקורו בנתיב העשרה על מעצר מחבל בכיר בחמאס • כ-18 תקיפות אוויריות בוצעו בעיר עזה, ארבעה נהרגו • "לא מחכים לאיומים, אלא רודפים את מחבלי החמאס ומסכלים אותם"אליהו לוי
ראש ישיבת תפרח, חבר מועצת גדולי התורה, בירך את יו"ר דגל התורה ואמר לו "יישר כוח גדול על כל מה שעשיתם ושתמשיכו לעשות" • בימים הקרובים צפויים ביקורים נוספים אצל חברי המועצת לקראת גיבוש הרשימה לכנסתדוד קליין
אירוע אלים בשעות הלילה המאוחרות בברוקלין: בחור ישיבה הוטרד ונרדף על ידי חשוד, ותושבים שהתערבו כדי להגן עליו ספגו איומים ואחד מהם נחתך בפחית חדה. החשוד נעצר לאחר מרדףישראל גרוס
צה"ל תקף לפני זמן קצר מספר יעדים ברצועת עזה במטרה להסיר איומים על כוחות הביטחון הפועלים באזור. דובר צה"ל מסר כי בחסדי השם אין נפגעים לכוחותינו.צוות בבלי
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