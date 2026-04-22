יוסף נטיב בגרסה ווקאלית לשירו: "באמת"

קרדיטים:
מילים ולחן: יוסף נטיב
שירה, קולות, הפקה מוסיקלית, הקלטה, מיקס ומאסטר - יוסף נטיב
מילים:
קיוויתי שאבוא
רציתי להפתיע, האדמה תרגיע
רציתי להגיע, רציתי לב לשפוך
קיוויתי שאבוא
חשבתי להניע אורות מהרקיע
שמחה אתה משפיע, הכנתי הכל
אלך רחוק בשתי רגליים
ארים גבוה את הידיים
אצעק חזק עד השמיים
ואעצום את העניים
עד שמילה אחת תצא באמת
עד שניגון אחד ייצא באמת
רציתי כמו גיבור
לצאת למרות הגשם, להרטב עד עצם
נגד כוון הזרם, רציתי את הכל
קיוויתי שאבוא
מוכן למסור את הנפש, אפילו בלי שום רגש
רציתי להמשיך ולבוא
אלך רחוק בשתי רגליים
ארים גבוה את הידיים
אצעק חזק עד השמיים
ואעצום את העניים
עד שמילה אחת תצא באמת
עד שניגון אחד ייצא באמת
0 תגובות