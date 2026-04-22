בבלי

יוסף נטיב בגרסה ווקאלית לשירו: "באמת"

הזמר והיוצר יוסף נטיב בגרסה ווקאלית לדואט שלו עם יונתן רזאל - "באמת". הלחן, המילים כמו גם ההפקה המוזיקלית של יוסף נטיב (סינגלים וקליפים)

קרדיטים:

מילים ולחן: יוסף נטיב

שירה, קולות, הפקה מוסיקלית, הקלטה, מיקס ומאסטר - יוסף נטיב

מילים:

קיוויתי שאבוא

רציתי להפתיע, האדמה תרגיע

רציתי להגיע, רציתי לב לשפוך

קיוויתי שאבוא

חשבתי להניע אורות מהרקיע

שמחה אתה משפיע, הכנתי הכל

אלך רחוק בשתי רגליים

ארים גבוה את הידיים

אצעק חזק עד השמיים

ואעצום את העניים

עד שמילה אחת תצא באמת

עד שניגון אחד ייצא באמת

רציתי כמו גיבור

לצאת למרות הגשם, להרטב עד עצם

נגד כוון הזרם, רציתי את הכל

קיוויתי שאבוא

מוכן למסור את הנפש, אפילו בלי שום רגש

רציתי להמשיך ולבוא

אלך רחוק בשתי רגליים

ארים גבוה את הידיים

אצעק חזק עד השמיים

ואעצום את העניים

עד שמילה אחת תצא באמת

עד שניגון אחד ייצא באמת

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר