שיר חדש, מלווה בקליפ אנימציה מרגש, מציג תמונה קודרת על עידן ה AI והשלכותיו על שוק המוזיקה בעולם.

פרויקט ה -AI פורץ הדרך של הסופר והיוצר משה ולדר, משחרר סינגל חדש - "להרגיש שאני חי". השיר, שנכתב על ידי ולדר והולחן ובוצע במלואו על ידי בינה מלאכותית, מציג תמונה קודרת של עידן ה-AI והשלכותיו על שוק התעסוקה והאומנות.

בקליפ מונפש נוגע ללב, אותו יצרה האנימטורית והיוצרת טליה בן ארצי, מובעת דאגה כנה לעתיד המוזיקאים והזמרים. דרך הדמויות המונפשות, השיר מעביר רצון דמיוני להחזיר את הגלגל לאחור ולכבות הכל - כדי לשוב ולהרגיש רגש אנושי מחדש, במקום שבו המכונה משתלטת על היצירה.

"זו יצירה אומנותית אנושית ומלאכותית כאחד," מסביר ולדר. "השאלה שעומדת מאחורי השיר היא: מה קורה כשהטכנולוגיה מתקדמת עד כדי כך שהיא מחליפה את האמנים עצמם? האם נשאר משהו אנושי ביצירה? "

ולדר, הידוע לא רק כסופר ויוצר אלא גם כמומחה שומר מצוות בתחום ה-AI ומרצה מבוקש בנושא, ממשיך לחקור את הגבולות בין יצירה אנושית לבין בינה מלאכותית. אייזק בנד מהווה ניסוי ייחודי בתחום - דמות AI שיוצרת מוזיקה באופן עצמאי, תוך שהיא מעלה שאלות מהותיות על עתיד האומנות והמוזיקה.

קרדיטים:

מילים: משה ולדר

לחן: Suno AI