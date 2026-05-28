בבלי

אלחנן אלחדד וקובי ברומר בדואט ישיבתי חדש: "אנעים זמירות"

היוצר והזמר אלחנן אלחדד והזמר קובי ברומר בשיתוף פעולה חדש בלחנו של אלחדד - "אנעים זמירות". העיבוד וההפקה המוזיקלית של שמואל כהן (סינגלים וקליפים)

אחרי שורת סינגלים באווירה ישראלית ששחררו כל אחד בנפרד, ואלבום חסידי שמתבשל אצל ברומר, אלחנן אלחדד וקובי ברומר חוברים יחד ומשיקים את "אנעים זמירות", להיט ישיבתי אותנטי, סוחף ומרגש שיוצא בדיוק בטיימינג הנכון.

רגע אחרי שבועות כשקול התורה התרונן בבתי המדרש השניים מגישים שיר כיסופין שבוקע מן הלב. המילים המוכרות והמרגשות מתוך "שיר הכבוד" עטופות בלחן חדש ונוגע של אלחדד.

על החיבור המעניין מספר אלחדד: "אחרי שהלחנתי את המילים הגבוהות הללו, ישר חיפשתי לזה דואט. לגמרי לא במקרה נפגשתי עם קובי קצת אחרי, השמעתי לו את הסקיצה של השיר, ומיד החלטנו שזה הדואט שלנו, תמצית דרכו של היהודי היא הגעגוע והכיסופים לקב"ה, בכל זמן ובכל מצב".

קרדיטים:

לחן: אלחנן אלחדד

עיבוד והפקה מוזיקלית: שמואל כהן

