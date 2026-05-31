נהוראי אריאלי ושי וינר בדואט חדש: "אתה טוב"

הזמר והיוצר נהוראי אריאלי והנער שי וינר בסינגל קליפ משותף שכתב והלחין אריאלי - "אתה טוב". ההפקה המוזיקלית של Benno (סינגלים וקליפים)

הזמרים נהוראי אריאלי ושי וינר משחררים דואט חדש ומסקרן בשם ״אתה טוב״  שיר אישי, חשוף ומלא תקווה שנוגע בהתמודדות הפנימית שכל אדם מכיר: פחדים, חוסר ביטחון, חיפוש עצמי והקול הפנימי שמנסה להזכיר לנו מי אנחנו באמת.

את המילים והלחן כתב נהוראי אריאלי, מתוך תקופה אישית של התבוננות פנימית, שאלות ותהיות. השיר נכתב כדיאלוג כנה ואמיתי מול “הילד הפנימי”, ומתאר את המאבק בין הקולות שמחלישים לבין הרצון להאמין בעצמך מחדש.

דרך טקסט עמוק ומנגינה סוחפת, ״אתה טוב״ מבקש לעצור את רעשי הרקע ולהזכיר אמת פשוטה: לא צריך להוכיח כל הזמן, לא צריך לרדוף אחרי אישורים מבחוץ - כי הערך כבר קיים בפנים.

שיתוף הפעולה בין נהוראי אריאלי לשי וינר יוצר חיבור מוזיקלי מרגש, כשהשניים מצליחים להעביר רגש אותנטי, כנות ופשטות שנוגעת ישר בלב.

קרדיטים:

מילים ולחן: נהוראי אריאלי

עיבוד והפקה מוזיקלית: Benno

