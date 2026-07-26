הלהיט שילווה אתכם בדרכים: The SKY DJ מציג את המיקס שישדרג לכם את בין הזמנים

"Summer 2026 Mix"
סינגלים וקליפים
עונת הנסיעות, הטיולים והחופשות של הקיץ נמצאת כעת בעיצומה, וכעת המטיילים והנופשים מקבלים גם את הליווי המוזיקלי המדויק ביותר לימי בין הזמנים. הדיג'יי והיוצר המוזיקלי המוערך The SKY DJ השיק השבוע את המיקס החדש והמדובר שלו – "Summer 2026 Mix" – סט קיצי, מרענן ומלא באנרגיות מלטפות של חופש ורוגע.
הפרויקט החדש נולד מתוך מחשבה וסייעתא דשמיא במטרה אחת ברורה: להעניק לאלפי בני הישיבות, האברכים והמשפחות שיוצאים להתאוורר מטרדות היום-יום, פסקול איכותי, אנרגטי ומרומם שיעטוף אותם בכל מקום שבו הם נמצאים – בדרכים, בצימרים, בחופשות ובחופי הארץ והעולם.
להתנתק מטרדות היום-יום ולהתחבר לקצב
המיקס החדש מתאפיין בשילוב מדויק בין מקצבים עכשווים לבין אווירה משחררת ומלטפת, ומציע למאזינים הזדמנות אמיתית להתנתק לרגע, למלא מצברים וליהנות מרגעי השלווה והחיבור של העונה החמה.
מאחורי ההפקה המושקעת עומדת נבחרת יצירתית במיוחד: על ההפקה המוזיקלית והמיקס המהודק אמון כמובן The SKY DJ, את עטיפת הסינגל המרהיבה עיצב וואלוי ה', על הנפשת วוידאו המרהיבה והאנימציה הופקד פולי אברמוביץ'.
התוצאה היא חוויה מולטימדיאלית מקיפה, מרעננת ומלאת סטייל, שכבר עכשיו מסומנת כאחד מהלהיטים הבולטים שילוו את פסקול הקיץ של הציבור החרדי והדתי.
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