הבית היהודי הייתה מפלגת ימין ציונית דתית לאומית שהוקמה בשלהי הכנסת ה-17 כהמשך למפד"ל (המפלגה הדתית הלאומית). המפלגה נועדה לאחד את המפלגות שהיו בסיעת האיחוד הלאומי-מפד"ל, כולל מולדת, תקומה, אח"י ומפד"ל, למפלגת ימין דתית-מסורתית אחת. בראשה עמד בתחילה הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ, אך הניסיון לאיחוד נכשל עוד לפני הבחירות לכנסת השמונה עשרה.

בבחירות לכנסת ה-18 ייצגה רשימת הבית היהודי את המפד"ל בלבד תחת הכינוי "הבית היהודי - מפד"ל החדשה". לקראת הבחירות לכנסת ה-19 הצטרפה מפלגת תקומה מחדש לרשימה, הפעם בראשות נפתלי בנט שנבחר ליו"ר המפד"ל החדשה. בבחירות אלו זכתה המפלגה בהצלחה משמעותית של 12 מנדטים, מה שהפך אותה לכוח פוליטי משמעותי בזירה הפוליטיקה הישראלית.

בבחירות לכנסת ה-20 נחלשה הרשימה וכוחה הגיע ל-8 מושבים, אך היא קיבלה תפקידים ממשלתיים חשובים כולל משרד החינוך, משרד המשפטים ומשרד החקלאות. תקופה זו אופיינה בהשפעה משמעותית על מדיניות הממשלה בתחומים אלו, במיוחד תחת הנהגתו של נפתלי בנט כשר החינוך ואיילת שקד כשרת המשפטים.

ב-29 בדצמבר 2018 חלה נקודת מפנה דרמטית כאשר נפתלי בנט והשרה איילת שקד הודיעו על פרישתם מהמפלגה יחד עם חברת הכנסת שולי מועלם כדי להקים מפלגה חדשה בשם "הימין החדש". במקומו של בנט נבחר הרבצ"ר והטייס לשעבר הרב רפי פרץ לעמוד בראש המפלגה, בידי ועדה ציבורית שהוקמה לצורך כך.

בבחירות לכנסת ה-21 התמודדה מפלגת הבית היהודי במסגרת רשימת איחוד מפלגות הימין שכללה גם את האיחוד הלאומי ועוצמה יהודית. הרשימה המאוחדת קיבלה חמישה מנדטים, בהם שלושה ממפלגת הבית היהודי, בעוד "הימין החדש" של בנט ושקד לא עברה את אחוז החסימה. תוצאה זו הדגימה את המורכבות של הפיצול במחנה הימין הדתי.

בבחירות לכנסת ה-23 (2020) התמודדה המפלגה במסגרת רשימת "ימינה" וזכתה בשישה מנדטים, מתוכם אחד למפלגת הבית היהודי. הרב רפי פרץ פרש משאר חברי הרשימה שנותרו באופוזיציה, ומונה לשר לענייני ירושלים. לקראת הבחירות לכנסת ה-24 פרש פרץ מראשות המפלגה, ובמקומו נבחרה חגית משה. בבחירות אלו לא הצליחה המפלגה להגיע להסכם עם מפלגות נוספות ולא התמודדה לכנסת, אך תמכה במפלגת "ימינה" בראשות נפתלי בנט.

בבחירות לכנסת ה-25 הגישה מפלגת הבית היהודי רשימה משותפת יחד עם מפלגת ימינה בראשות איילת שקד, אך הרשימה לא עברה את אחוז החסימה. כישלון זה סימן למעשה את סיום דרכה של המפלגה כגורם פוליטי פעיל בזירה הפוליטית הישראלית, לאחר שנים של השפעה משמעותית על מדיניות הממשלה והציבור הדתי-לאומי בישראל.