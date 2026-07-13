עופר וינטר ( צילום: Flash90 )

על רקע המשבר המתמשך בבית היהודי והביקורת הגוברת על יו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ', יתכנסו ביום ראשון הקרוב בנחלים פעילים ואנשי ציבור מהמחנה הדתי לאומי למפגש מדיני ראשון מסוגו. האורח המרכזי של הכנס יהיה תא"ל במיל' עופר וינטר, ששמו עולה בחודשים האחרונים כאפשרות פוליטית פוטנציאלית.

את המפגש מארגנים חכ"ל מוטי יוגב, יו"ר סניף בני ברק של הבית היהודי צביקה רוזנבלט והפעיל הוותיק שוקי זוהר. צפויים להגיע רבנים, אנשי חינוך, אנשי התיישבות ופעילים ציבוריים מהמחנה הדתי לאומי. לא רק מאוכזבים - בחינת צורך במסגרת חדשה גורמים המעורבים בארגון הכנס מבהירים כי אין מדובר בהתכנסות של "מאוכזבי הבית היהודי" בלבד. לדבריהם, מדובר בניסיון רחב יותר לבחון האם קיים צורך במסגרת פוליטית חדשה עבור ציבור גדול בציונות הדתית, שלטענתם מרגיש כיום שאין לו כתובת פוליטית מובהקת. משאלה אחרונה: טראמפ חשף מה ביקש ממנו גרהאם שעות לפני פטירתו אריה רוזן | 12.07.26 אותם גורמים מציינים כי אמנם צפויים להשתתף בכנס גם פעילים ואישים שהיו מזוהים בעבר עם הבית היהודי, אך לצדם יגיעו גם משתתפים ממגוון זרמים בציונות הדתית. מטרת המפגש, כך נמסר, היא בראש ובראשונה להקשיב לשטח, לשמוע את הלך הרוח ולבחון אילו צעדים נדרשים לקראת מערכת הבחירות. תא"ל במיל' עופר וינטר הבהיר בשבועות האחרונים כי אם יחליט להיכנס לפוליטיקה, זה יהיה רק במסגרת חדשה. במפגש ציבורי שקיים לאחרונה, כשנשאל האם הוא מתכוון להצטרף למפלגה קיימת, השיב: "עוד לא החלטתי אם אני הולך בכלל, אבל אם אני אלך זה יהיה רק עם אנשים חדשים שלא נגעו בפוליטיקה, כאלה שלא רוצים לריב, שמסרו נפש, שהיו איתי בצבא".

השר בצלאל סמוטריץ' ( צילום: Oren Ben Hakoon/Flash90 )

על רקע המשבר עם סמוטריץ'

ההתכנסות מגיעה לאחר שפרסמנו כי סמוטריץ' לא קיים את ההסכם עם הבית היהודי. כמעט שלוש שנים חלפו מאז חתם על הסכם איחוד עם יו"ר הבית היהודי חגית משה, אך הסעיף המרכזי בהסכם - צירוף 80 חברי מרכז של הבית היהודי למרכז הציונות הדתית - לא יושם מעולם.

בנוסף, דווח כי חגית משה רצתה את תפקיד מנכ"לית השירות הלאומי ולבסוף השרה סטרוק בחרה מועמדת אחרת. כמו כן, פרסמנו על פרישתו של סגן ראש המועצה האזורית שומרון לשעבר מהבית היהודי וחיבורו לליברמן, כמו סרוגים רבים נוספים ביניהם ראש עיריית גבעת שמואל יוסי ברודני.

במערכת הפוליטית מעריכים כי עצם קיומו של הכנס מעיד על חוסר שביעות רצון גובר בקרב חלקים בציונות הדתית מהייצוג הפוליטי הקיים. הבית היהודי כמפלגה אמנם הפסיקה לפעול, אבל "השטח" שלה עדיין קיים בחלקו, וכמו בכל המפלגות הוא זה שמניע את התומכים לקלפיות ביום הבחירות.