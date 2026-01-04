האם אנחנו שולטים בחיים או רק מגיבים אליהם? הרב אברהם בנון בראיון מרתק על "סוד החיים" מגלה כיצד המחשבה יוצרת מציאות ומסביר למה רוב הסכסוכים שלנו הם אשליה | וגם: הטכניקה המעשית של "הזמנת מחשבה חדשה" שתעזור לכם לעשות פיזיותרפיה למוח, להשתחרר מכעסים אוטומטיים ולשפר את הזוגיות והחינוך ברגע אחד • צפו/האזינו
הרב אברהם בנון חושף בראיון מרתק איך באמצעות תרגול מחשבתי עקבי, האדם יכול להפוך מפאסיבי - ליוצר אקטיבי של חייו ושל אושרו |שולחן השבת - איך להפוך אותו ל"מקור הברכה" בחינוך הילדים|מדוע אונקלוס תירגם את המילים "בחרבי ובקשתי" ל -"תפילתי ובקשתי"? | מה עושים כשאנחנו מוצאים את עצמנו לבד באמצע אירוע חברתי? |עצה טובה - שינה טובה לילדים | כלכלת המשפחה - הזוג ש"נעקץ" ואיבד את כל חסכונותיו | פרק חדש של חיים באיז"י - התכנית שתפתח לכם את הראש, ואולי גם את הלב • צפו (חיים באיז"י)
בחופש הגדול, הורים רבים מוצאים את עצמם מתמודדים עם סירובים, ויכוחים ומאבקי כוח מול הילדים - דווקא כשיש זמן איכות להיות יחד | אבל יש דרך אחרת. בעזרת כלים פסיכולוגיים מבוססי מחקר, שיח אמפתי, יצירת בחירה והצבת גבולות בריאים, אפשר לשכנע את הילדים לשתף פעולה בלי איומים, בלי שוחד ובלי עימותים מתמשכים | נסקור שיטות יעילות, עדינות ובעיקר אנושיות, שיהפכו את ימי החופש לבית הרמוני יותר – גם כשאין סדר יום קבוע (פסיכולוגיה)
ארוחת צהריים משפחתית ורגועה שהתקיימה בפרבר אוסטרלי, הפכה לפתע למלכודת מוות | סיפור ארוחת הפטריות הקטלנית מעורר סערה באוסטרליה מזה חודשים, השבוע הגיע האירוע לסיומו בפסק דין חד משמעי שקבע: המארחת רצחה שלושה מבני משפחתה באמצעות פטריות רעילות וקטלניות | העיתונאים שסיקרו את המשפט מעידים: כזה עוד לא ראינו | ארוחת ה'ביף ווילינגטון' היוקרתית - שהתבררה כרצח מתוחכם (מגזין כיכר)
כולנו מכירים את הרגעים המתישים בהם אנו מוצאים את עצמנו שוקעים בדיונים אינסופיים על סוכריות, שעת שינה, או צעצועים- אז כיצד מצליחים להציב גבולות ברורים מבלי להרגיש שאנחנו מוותרים על החיבור וההבנה? ומה עושים כשהילד לא מבין, אבל גם לא מפסיק לשאול? יש דרך שבה גם גבולות ברורים, גם הסברים וגם אהבה יכולים להתחבר (חינוך ילדים)