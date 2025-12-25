לפעמים אתה עובר ניסיון קשה, ובא לך לצעוק: די! נגמר לי! מתי זה כבר יגמר? והייאוש מזדחל... דע: "ואפילו בהסתרה שבתוך הסתרה, בוודאי גם שם - נמצא ה' יתברך". תצעק – ריבונו של עולם 'איכה'? רוצה להרגיש אותך, לא מחזיק מעמד! | רבי נחמן מברסלב על פרשת ויגש (חסידים)
שואל מוהרנ"ת - ה'פלא ופלא'! למה השטן מחפש בדבקות את התורה? ומה הקשר בין השטן לתורה? הרי, השטן הוא הרודף הגדול של לומדי התורה! ומוסיף: מדוע הקב"ה טורח לענות לשטן על שאלתו? ועוד קושיה: מדוע משה רבנו מטעה את השטן, באומרו: שהתורה - אצל הים, ואח"כ - אצל התהום? | מאמר הכנה לחג השבועות על פי תורת רבי נחמן מברסלב זי"ע (חסידים)
מאמר מיוחד לפרשת השבוע המבוסס על תורתו של רבי נחמן מברסלב זכרו יגן עלינו. והשבוע: איך לא ניפול לעצבות כשלא יודעים - מה יקרה ברגע הבא? רבי נחמן אומר שסיפורי מעשיות מעירים מהשינה, וסיפר על: צדיק שנפל לעצבות, ובמעשיה יש - עצה חכמה! (חסידים)
"כִּי הַמִּשְׁכָּן נִבְנָה, מִכָּל הַטּוֹב שֶׁנִּתְבָּרֵר - מִכָּל אֶחָד מִיִּשְֹרָאֵל". אתה לא יכול להתחמק ולומר: איזה טוב יש בי? שטויות - 'בקטנה'! איחוד הטוב של כולנו - יבנה את בית המקדש! | מאמר על פרשת השבוע - פרשת תרומה מתורתו של רבי נחמן מברסלב זי"ע (חסידים)
מי שמקבל ניסיונות יותר קשים, ועומד בהם, כנראה שהוא נשמה יותר גבוה, ונחשב - יותר חשוב בשמים! כמה שהקושי והבלבולים יותר 'חונקים' אותך, כך שכרך יותר רב | מאמר מפרשת השבוע על פי תורתו של רבי נחמן מברסלב זי"ע (חסידים)