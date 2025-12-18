בבלי

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חדשות עם קנייטש

6

תלמיד חכם, ברגע!

תלמיד חכם, ברגע!

תלמיד חכם, ברגע!

תלמיד חכם, ברגע!

תלמיד חכם, ברגע!

תלמיד חכם, ברגע!

תלמיד חכם, ברגע!

תלמיד חכם, ברגע!

תלמיד חכם, ברגע!

תלמיד חכם, ברגע!

תלמיד חכם, ברגע!

תלמיד חכם, ברגע!

תלמיד חכם, ברגע!

תלמיד חכם, ברגע!

תלמיד חכם, ברגע!

תלמיד חכם, ברגע!
בבלי
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