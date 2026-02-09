בבלי

עוד כתבות על קהיר:

מהפכת חימוש בגבול הדרום

מחדל בנייה

נשק שובר שוויון

מירוץ החימוש האזורי

ידיהם מגואלות בדם רב

בהשתתפות ארה"ב וקטאר

ברקע ביקור משלחת חמאס בקהיר

מבוי סתום במגעים

היוזמה החדשה במגעים

מתקדמים לעסקה?

ידונו ב"התפתחויות האחרונות"

מגעים ללא הפסקה

לקראת חידוש הלחימה?
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר