מאות חסידי קרעטשניף קריית גת התאספו השבוע ביום שלישי למעמד יום ההודאה לציון 27 שנה לנס הרפואי לאדמו"ר זצ"ל | לאחר הדלקת הנרות כיבד האדמו"ר, את בנו לנגן בכינור כמנהג אבותיו הק' | במהלך הטיש שערך הרבי הרחיב על הגזירות הנוראות הפוקדות את כלל ישראל בארה"ק בימים אלו, וביקש מהקהל להתחזק | בסיום המעמד האדיר עברו הקהל לקבלת מעות חנוכה (חסידים)
בחצה"ק קרעטשניף סיגעט נחגגה סעודת הודאה לרגל יום הצלתו של האדמו"ר הרה"ק בעל ה'קדושת צבי' זי"ע, מתאונת דרכים מחרידה שאירעה לפני שישים שנה. וכן על הצלתו של בנו, האדמו"ר בעל ה'רזא דאמונה' זיע"א, אשר לדברי החסידים ניצל מפני שלא הצטרף לרכב אביו ונסע ברכב אחר | יום ההצלה נחגג בראשות האדמו"ר החדש מקרעטשניף סיגעט, בבית מדרשו שבשכונת בית ישראל בירושלים (חסידים)
בחצה"ק זידטשוב חגגו בחג הסוכות סעודת הודאה לחתן האדמו"ר, שנפצע אנושות בארה"ב, וחזר לארץ להמשך טיפולים | בשיאו של השמחה עלו כלל הנכדים של האדמו"ר על הפארנצ'עס וקיפצו בעוז לפני זקינם שעודד את השירה בעוז (חסידים)
בלייקווד התורנית חגגו המונים במוצאי שבת האחרון בראשות האדמו"ר מסקולען לייקווד, מסיבת ההודאה השנתית בשילוב סעודת מלווה מלכה, לציון יום הצלתם של אדמור"י בית סקולען זיע"א מגיא צלמוות ברומניה בתקופה הקשה שלאחר השואה האיומה • במעמד השתתפו רבנים, ראשי ישיבות לצד קהל המונים של חסידים ואוהדים (חסידים)
אלפי חסידי ואוהדי בית סקולען ירושלים השתתפו בסעודת ההודאה השנתית, לציון הצלת אדמו"רי החסידות בשנות קדם מגיא צלמוות • האירוע התקיים בהיכל הגדול של חסידות ויז'ניץ בבני ברק, בראשות האדמו"ר מסקולען ירושלים (חסידים)
האדמו"ר מטעמשוואר ערך בהיכל בית מדרשו ברחוב סוקולוב בבני ברק, סעודת הודיה רבתי, על נס הצלתו שבוע שעבר מתאונת דרכים מחרידה | במהלך הסעודה הודה האדמו"ר בסוד ישרים ועדה, והביע שבח ותהילה למלך ק-ל רם ונישא על כל החסד (חסידים)
האדמו"ר מספינקא רמת אהרן ערך סעודת הודאה במלאת ארבעים ואחד שנים להצלתו, ושילב הילולא לזכר אביו זצ"ל שנהרג אז בתאונת דרכים מחרידה | במהלך הערב חשף הרבי ניגון מיוחד שחיבר לפני 40 שנה | במעמד המרגש סיים בנו את הש"ס וזכה לריקוד נלהב עם אביו (חסידים)